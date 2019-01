Ian Heynen est nommé directeur général de Sysmex Canada





TORONTO, 9 janvier 2019 /CNW/ - Sysmex Canada, Inc., un chef de file des solutions de diagnostic qui propose des technologies d'hématologie, d'analyse d'urine et d'analyse par cytométrie en flux qui améliorent le rendement des laboratoires cliniques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ian Heynen au poste de directeur général de Sysmex Canada, Inc., filiale en propriété exclusive de Sysmex America. M. Heynen exécutera la stratégie commerciale de la société dans le marché canadien et supervisera tous les aspects des opérations, y compris le marketing, les ventes et le service technique, en bénéficiant des moyens fondamentaux et des services partagés de Sysmex America. Il relèvera d'Andy Hay, chef de la direction de Sysmex Canada.

M. Heynen compte plus de 15 ans d'expérience en leadership auprès de sociétés du secteur des soins de santé, plus récemment à titre de premier vice-président, Ventes et Marketing de la société Profound Medical Corp. Dans le cadre de ce poste, il a dirigé des équipes commerciales qui ont fait progresser les ventes mondiales de la société en ouvrant de nouveaux marchés, en poursuivant le développement de marchés déjà établis et en établissant des débouchés auprès de clients directs et de distributeurs, y compris des partenariats avec Philips et Siemens en matière d'imagerie par résonance magnétique. Avant de travailler pour Profound, M. Heynen a été président par intérim de la division internationale de Hologic, Inc. À ce titre, M. Heynen supervisait les revenus de Hologic dans les secteurs de la santé mammaire, de la chirurgie et des diagnostics partout à l'extérieur des États-Unis. Il a commencé à travailler pour Hologic en 2010 lorsque cette société a fait l'acquisition de Sentinelle Medical Inc., une société spécialisée dans les technologies perfectionnées d'IMR du sein, où il était directeur des finances et chef d'exploitation, rôle double qui l'a amené à accompagner la société de sa commercialisation initiale jusqu'à sa croissance soutenue. Pendant qu'il était à l'emploi de Sentinelle, il s'est occupé d'ententes de distribution mondiale avec GE Healthcare, Siemens Healthcare et Toshiba Medical et a élargi le réseau de distribution de la société pour y inclure les canaux régionaux de Hologic à la suite de l'acquisition. M. Heynen a entrepris sa carrière dans les soins de santé à GE Healthcare à titre de contrôleur financier et, par la suite, à titre de directeur des services de marketing auprès du secteur canadien des soins de santé.

« M. Heynen est un vrai leader dont le parcours est jalonné de bons résultats commerciaux », affirme Andy Hay, chef de la direction de Sysmex Canada. « Il adore accompagner des équipes dans leur croissance, et cette passion, combinée à son expérience dans le domaine des soins de santé, aidera Sysmex à lancer sur le marché de nouveaux produits qui aideront les patients et les professionnels de la santé qui les traitent à prendre des décisions plus éclairées », précise M. Hay.

M. Heynen est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Wilfrid-Laurier, d'une maîtrise ès sciences appliquées en génie chimique de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un baccalauréat ès sciences appliquées en génie chimique de l'Université de Waterloo. Il est également comptable professionnel agréé.

À propos de Sysmex Canada

Sysmex Canada en Ontario est le bureau régional canadien de Sysmex Corporation, société établie à Kobe, au Japon. Sysmex Canada vend et soutient les analyseurs automatisés hématologiques et les analyseurs automatisés d'urine, les réactifs ainsi que les produits et services de technologie de l'information de Sysmex auprès d'établissements de soins de santé dans les dix provinces et les trois territoires canadiens. Depuis sa création en 2008, Sysmex Canada a connu une croissance considérable en raison d'ententes de services conclues avec quelques-uns des principaux fournisseurs de soins au pays, notamment l'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain (RLISS), qui compte 16 hôpitaux, et Diagnostic Services Manitoba, qui compte 67 emplacements en milieu urbain et en milieu rural au Manitoba. D'autres fournisseurs canadiens de soins de santé bénéficient actuellement des produits et services de Sysmex, notamment des centres de transfusion, des centres anticancéreux, des organismes de recherche clinique et des centres de recherche ainsi que la Défense nationale du Canada.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/805662/headshot_Ian_heynenI_021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/333660/sysmex_america__inc__logo.jpg

SOURCE Sysmex Canada, Inc.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 09:53 et diffusé par :