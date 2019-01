Fineqia engage la société de Fin Tech Nivaura pour son test de conformité réglementaire au Royaume-Uni portant sur les obligations adossées à des actifs cryptés





LONDRES, January 9, 2019 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a le plaisir d'annoncer que sa filiale Fineqia Limited, (« Fineqia Ltd ») a établi un partenariat avec Nivaura Limited (« Nivaura ») portant sur l'utilisation de sa plateforme de marchés des capitaux en marque blanche en vue de procéder à une émission et une administration entièrement automatisées d'obligations tokenisées, enregistrées et compensées sur une blockchain Ethereum publique, en vue de mener son test portant sur l'émission d'obligations adossées à des crypto-actifs.

Le test de Fineqia Ltd est requis dans le cadre de son acceptation au sein du Sandbox Regulatory Program de la Financial Conduct Authority (« FCA » ou Autorité de bonne conduite financière) du Royaume-Uni, annoncée en juillet 2018. Elle faisait partie des 29 sociétés acceptées sur 69 sociétés candidates satisfaisant aux critères d'éligibilité au programme Sandbox de la FCA. Le test devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, et les résultats sont également attendus au premier trimestre.

Cela permettra aux propriétaires de crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum d'emprunter des fonds fiduciaires via l'émission d'obligations adossées à des actifs cryptés. Ce produit a trouvé un écho chez les propriétaires institutionnels d'actifs cryptés tels que les mineurs, les fonds et les Bourses, en quête de liquidités mais peu enclins à vendre leur crypto-monnaies. Le partenariat de Fineqia avec Nivaura permet à ces propriétaires d'actifs institutionnels de proposer aux investisseurs des obligations transférables libellées en monnaie fiduciaire pour des durées et des coupons fixés.

« La technologie avancée de Nivaura est un véritable catalyseur pour l'efficacité du cycle de vie des transactions financières, c'est pourquoi nous avons choisi d'investir dans cette société l'an dernier », explique Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « Elle simplifie le flux de travail de la gestion des transactions sur la plateforme Fineqia, en la dotant d'une solution fluide d'enregistrement des actifs basés sur une blockchain et de compensation. »

Fineqia a investi dans Nivaura en janvier 2018, aux côtés du Digital Currency Group (DCG), basé à New York, et de la société londonienne de conseil en droit international Allen & Overy, pour des participations minoritaires dans Nivaura.

Fineqia Ltd déploiera une plateforme d'émission et d'administration entièrement automatisées d'obligations en utilisant la technologie de Nivaura, qui permet de gérer le cycle de vie des titres de bout en bout pour des coûts bien plus faibles que les canaux existants, et assure une totale conformité avec les réglementations relatives aux comptes de garde et aux accords. Les émetteurs pourront structurer, exécuter et administrer des contrats obligataires juridiquement exécutoires en utilisant une blockchain publique ou une infrastructure de compensation traditionnelle.

Fineqia Ltd peut également permettre l'émission d'obligations adossées à des actifs via une infrastructure traditionnelle de dépôt et de compensation, en utilisant la technologie Nivaura, si nécessaire.

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International met en lumière la culture, les procédés, les relations et la gouvernance d'entreprise de la Société, par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, régies et dirigées. Elle supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales et investissements, y compris ceux propageant des technologies blockchain. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page : https://investors.fineqia.com/news.

À propos de Fineqia Limited

Fineqia fournit une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de capital et de créances. Elle fait office de courtier apportant les titres d'une société émettrice

sur le marché, en plus de les distribuer, de les commercialiser et de mettre en lumière les risques de manière transparente, et d'exposer de façon objective les opportunités impliquées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com

À propos de Nivaura

Nivaura est une société de technologies pour les marchés des capitaux qui établit de nouvelles manières d'émettre et d'administrer des produits financiers de manière automatisée, dans le cadre du régime « Sandbox » de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Son système de bout en bout est capable de gérer des opérations complexes telles que l'intégration, la structuration et la signature de documents juridiques, et permet l'enregistrement et la compensation des actifs via des systèmes traditionnels de dépôt et de compensation ainsi que l'enregistrement et la compensation des actifs tokenisés via une infrastructure blockchain. La plateforme peut par ailleurs assurer le contrôle de l'administration des actifs / des services liés aux actifs

afin de réaliser une intégration réellement verticale.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX RISQUES

Investir dans des startups et des entreprises nouvellement créées implique des risques, incluant l'illiquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et ne doit être effectué que dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Fineqia Ltd cible exclusivement les investisseurs suffisamment avertis pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions en matière d'investissement. Vous ne pourrez investir par l'intermédiaire de Fineqia Ltd qu'une fois que vous serez enregistré comme suffisamment averti. La présente page est communiquée par Fineqia Ltd et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Les investissements ne constituent pas des offres de rendement garanti et ne peuvent être effectués que par des membres par l'intermédiaire de Fineqia Ltd sur la base des informations fournies dans les argumentaires par les sociétés concernées. Fineqia Ltd n'endosse aucune responsabilité quant à ces informations ni quant aux recommandations ou opinions exposées par ces sociétés. Votre capital est à risque.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies dans le cadre des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, portant sur des activités, des événements ou des développements dont Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou sont susceptibles de se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à des acquisitions et des financements potentiels) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables en raison de l'utilisation des mots « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit » ou « projette » ou de la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors des capacités de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels de la Société et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles incluent, entre autres et sans s'y limiter, l'échec à obtenir un financement suffisant ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier d'information de la Société destiné au public, qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à partir de la date à laquelle il est effectué sauf exigence contraire conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs sauf dans la mesure exigée par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Fineqia Limited (FRN: 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN: 582160), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Pour toute demande de renseignements :

Bundeep Singh Rangar

CEO Bundeep.Rangar@Fineqia.com

+1-778-654-2324

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 09:30 et diffusé par :