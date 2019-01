Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada - La Ville de Montréal reçoit 250 000 $ du gouvernement du Canada





MONTRÉAL, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au comité exécutif, François William Croteau, acceptent avec grand plaisir une subvention de 250 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes. Ce montant servira à la rédaction et la conception de la proposition finale de la Ville de Montréal, qui fait partie des villes finalistes pour le grand prix de 50 M $.

« Nous sommes très fiers d'être finalistes pour ce concours et nous poursuivrons nos efforts afin de développer une proposition gagnante. Nous voulons créer des quartiers plus agréables et propices à une vie locale inclusive et dynamique », souligne Mme Plante.

La Ville utilisera une partie du financement pour l'accroissement des ressources et des compétences au sein du Laboratoire de l'innovation urbaine de Montréal. La deuxième partie de la subvention servira à collaborer financièrement aux projets des organismes partenaires pour qu'ils effectuent des analyses de faisabilité et des plans de réalisation détaillés.

« Nous souhaitons innover dans nos pratiques afin d'offrir à tous les Montréalais et les Montréalaises un milieu de vie agréable qui répond à leurs besoins. Les projets mis de l'avant dans notre proposition amélioreront la mobilité et l'accès à l'alimentation dans la métropole et, ainsi, de créer des quartiers plus vibrants, conviviaux et accessibles », affirme M. Croteau.

Le Défi des villes intelligentes du Canada est un concours pancanadien ouvert aux collectivités de toutes tailles, y compris les municipalités et les collectivités autochtones. Le Défi vise à encourager les collectivités à mettre en place des solutions pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents et résidentes grâce, notamment, à l'innovation sociale et l'analyse de données. Les gagnants seront dévoilés au printemps 2019.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 09:30 et diffusé par :