Schneider Electric raccorde le premier porte-conteneurs à une alimentation électrique à quai au terminal de conteneurs DP World du Port de Vancouver

MISSISSAUGA, ON, le 9 janv. 2019 /CNW/ - L'Administration portuaire Vancouver-Fraser a mandaté Schneider Electric Canada inc. afin de développer une solution pour réduire les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre (GES) ainsi que le bruit des navires amarrés au terminal de conteneurs Centerm, exploité par DP World Vancouver.

Schneider Electric propose une plateforme nommée EcoStruxure qui garantit la mise en oeuvre intelligente d'une norme internationale en matière d'alimentation à quai, laquelle permet aux bateaux amarrés d'éteindre leur moteur et de fonctionner en se raccordant à un système d'alimentation électrique à quai. Le fait d'éteindre les moteurs contribue à diminuer la pollution atmosphérique. Les navires équipés d'installations de raccordement à l'alimentation à quai sont également admissibles au programme ÉcoAction de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser, ce qui leur donne des réductions sur les droits de port ainsi que la possibilité de se voir décerner le prix Blue Circle. Le système a été mis en service et branché au premier navire avec succès le 15 octobre 2018.

« À titre de port le plus important et le plus achalandé du Canada, nous devons trouver un juste équilibre entre la croissance des échanges commerciaux, ainsi que le besoin de protéger l'environnement et de respecter la qualité de vie de nos voisins. L'alimentation à quai n'est qu'une des stratégies employées pour améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions liées au transport maritime, a expliqué Tom Corsie, vice-président de l'immobilier, Administration portuaire Vancouver-Fraser. Selon nos prévisions, un grand porte-conteneurs qui s'alimente à quai pendant 60 heures aura réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 95 tonnes et économisé environ 31 tonnes de carburant. En plus d'être avantageux pour l'environnement, cela permet aux secteurs du commerce de la Colombie-Britannique de se mettre en bonne position pour tirer profit des occasions de croissance et conserver leur compétitivité sur ce marché ».

Cette solution d'alimentation à quai est exploitée par DP World Vancouver. Le système, qui est conforme aux normes, a été conçu et mis en service par Schneider Electric Canada inc. et PBX Engineering Vancouver, puis installé par Houle Electric. Le recours à l'énergie propre générée par BC Hydro permet d'alimenter les navires, qui peuvent arrêter leurs moteurs diesel. Ce projet a été rendu possible grâce à la vision et à la gérance environnementale de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et au soutien financier de Transport Canada.

La solution proposée par Schneider Electric a été sélectionnée en raison de sa présence locale, de son expertise sur le plan technique ainsi que de son expérience éprouvée du domaine de l'alimentation maritime à quai.

« Dans le cadre de l'attention constante que nous accordons au développement durable et aux solutions écoénergétiques, Schneider Electric Canada est très fière de la solution d'alimentation à quai mise en place au terminal du Port de Vancouver et des retombées qu'elle aura sur la réduction des gaz à effet de serre, des émissions atmosphériques et du bruit, a déclaré Susan Uthayakumar, présidente, Schneider Electric Canada inc. Cela contribue à consolider notre stratégie internationale visant une reconnaissance à titre de chef de file en matière de durabilité. »

Schneider Electric est un chef de file dans la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation des résidences, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries. Grâce à sa présence dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale, Schneider Electric est le chef de file incontestable dans la gestion de l'énergie - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, ainsi que dans les systèmes d'automatisation. Nous fournissons des solutions intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatisation et logiciels. Dans notre écosystème mondial, nous collaborons avec la plus importante communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs dans notre plateforme ouverte afin d'offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Nous croyons que c'est parce qu'elle peut compter sur des collaborateurs et des partenaires talentueux que Schneider est une entreprise exceptionnelle et que son engagement à l'égard de l'innovation, de la diversité et de la durabilité contribue à Enrichir la vie (Life is On) de chacun, partout, et en tout temps.

EcoStruxure est l'architecture et la plateforme ouverte, interopérable et compatible IdO de Schneider Electric. Elle crée de la valeur pour nos clients en matière de sécurité, de fiabilité, d'efficacité opérationnelle, de durabilité et de connectivité, notamment dans les domaines des produits connectés, du contrôle à la périphérie, des applications, des outils d'analyse et des services. EcoStruxure a été déployée dans plus de 480 000 emplacements grâce au soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes et développeurs. La plateforme relie plus de 1,6 million de ressources gérées par plus de 40 services numériques.

L'Administration portuaire Vancouver-Fraser

L'Administration portuaire Vancouver-Fraser est responsable de l'intendance des terrains portuaires fédéraux à Vancouver, Colombie-Britannique, et dans ses environs. Elle jouit d'une indépendance financière, relève du ministre fédéral des Transports et exécute son mandat en vertu de la Loi maritime du Canada. Le Port de Vancouver est le port le plus important au Canada et le troisième en importance en Amérique du Nord sur le plan du tonnage de fret, facilitant les échanges commerciaux entre le Canada et plus de 170 économies à l'échelle mondiale. Situés dans un magnifique cadre naturel sur la côte ouest du Canada, l'Administration portuaire, les terminaux et les entreprises locataires ont la responsabilité d'assurer le transport efficace et sûr des marchandises et des passagers, tout en mettant de l'avant une série d'initiatives visant la durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les secteurs d'activité du port. Permettant le transit de marchandises d'une valeur d'environ 200 milliards de dollars, les activités du port créent 115 300 emplois et génèrent 7 milliards de dollars en salaire ainsi que 11,9 milliards de dollars de PIB au Canada.

