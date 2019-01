WSP annonce trois nominations clés à des postes de direction au Canada, en Asie, et dans les secteurs de l'environnement et des ressources, afin de soutenir sa croissance à long terme





MONTRÉAL, 09 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui trois nominations clés à des postes de direction afin de soutenir sa croissance à long terme dans une industrie des services professionnels en constante évolution. Ces nominations incluent Ryan Brain, nommé président et chef de la direction de WSP au Canada; Ivy Hoi Yan Kong, nommée directrice générale de WSP en Asie et André-Martin Bouchard, nommé directeur mondial, Environnement.



« Nous sommes ravis d'accueillir Ryan Brain et Ivy Kong, deux leaders réputés pour leur apport à des entreprises en croissance et qui ont guidé leur équipe avec succès en situations de gestion du changement. Alors que nous nous apprêtons à mettre en oeuvre notre Plan stratégique mondial 2019?2021, ils joueront un rôle clé en poursuivant la stratégie de positionnement de notre entreprise comme firme de service professionnels que nous avons amorcée il y a quelques années. Ils auront également comme objectif de livrer, en parallèle, une croissance soutenue à long terme en maintenant l'accent sur des aspects essentiels de nos activités ? soit notre culture et nos relations avec les clients. Ryan est un cadre supérieur spécialisé en services professionnels; son approche, en plus d'être stratégique, est axée sur les résultats. Il possède des compétences reconnues en leadership et en développement des affaires qui nous aideront à poursuivre notre stratégie de croissance au Canada. Ivy est pour sa part une gestionnaire expérimentée au niveau opérationnel, connue pour sa vision globale des enjeux. C'est la candidate idéale pour s'assurer que nos activités en Asie priorisent nos clients et nos employés, tout en portant une attention particulière à la livraison de projets. Nous souhaitons la bienvenue à Ryan et à Ivy au sein de la famille WSP et de notre équipe de direction mondiale, et nous avons hâte de bénéficier de leur expérience et de leur perspective», a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Je suis également heureux d'accueillir André-Martin au sein de l'équipe de direction mondiale de WSP. Depuis qu'il s'est joint à la Société en 2006, il a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'équipe Environnement au Canada, tout en établissant un réseau informel d'experts à l'échelle mondiale. Son rôle et son leadership seront cruciaux pour positionner nos secteurs Environnement et Ressources parmi les principaux moteurs de croissance de la Société. En tant que leader chevronné et digne de confiance, il représente le candidat idéal pour diriger une telle initiative stratégique », a?t?il ajouté.

Ryan Brain

Ryan Brain a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services professionnels, acquise principalement chez Deloitte, l'une des plus grandes sociétés mondiales dans cette industrie. Reconnu pour son leadership, il possède une expérience et une compréhension approfondies des modèles d'affaires des entreprises de services professionnels, et un sens hors pair du service à la clientèle. Il maitrise également parfaitement tout ce qui a trait aux stratégies de marché et d'entreprises, ainsi que les étapes de vérification diligente et d'intégration lors de fusions et acquisitions. Il a travaillé avec divers intervenants et clients des secteurs privé et public et a dirigé des projets complexes et prestigieux dans différents secteurs, particulièrement dans celui de la consommation. M. Brain est conseiller en management certifié et possède une maîtrise en sciences de la gestion de l'Université de Waterloo.

« Je suis heureux de me joindre à WSP à cette étape importante de l'évolution de la Société. WSP jouit d'une excellente réputation; elle est reconnue pour son vaste bassin d'experts, ainsi que pour sa solide clientèle », a déclaré Ryan Brain. « J'ai également hâte de travailler avec l'équipe de direction canadienne pour accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de WSP au Canada, offrir des possibilités de perfectionnement aux employés et accroître la valeur pour les actionnaires de WSP. »

Ivy Kong

Ivy Kong, reconnue pour son dynamisme et son approche axée sur les résultats, possède environ 20 ans d'expérience dans l'industrie des services professionnels, acquise notamment chez AECOM en Asie, où elle a récemment occupé divers postes de direction. Elle est réputée pour son expertise dans le secteur des infrastructures, où elle a de solides antécédents en matière d'obtention et de réalisation de grands projets. Mme Kong est titulaire d'un baccalauréat en génie civil et génie des structures de l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong.

« WSP connaît manifestement une période de croissance, et j'ai hâte de me mettre au travail avec l'équipe de direction de WSP afin de renforcer l'approche client et l'exécution des projets, tout en appuyant le perfectionnement des employés », a déclaré Mme Kong. « J'ai hâte de continuer à faire progresser les initiatives de croissance en lien avec les activités de WSP en Asie. »

André-Martin Bouchard

André-Martin Bouchard possède environ 25 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement. Depuis qu'il s'est joint à WSP en 2006, M. Bouchard a joué un rôle clé dans la croissance des activités environnementales de la Société au Canada, qui compte maintenant parmi les trois plus importantes équipes dans l'industrie canadienne. Au fil des ans, il a occupé divers postes, dont celui de vice-président exécutif, Environnement, et a fait partie de l'équipe de direction canadienne. Avant de se joindre à WSP, M. Bouchard était le fondateur et chef de la direction de Strate Environment. Dans les années 1990, il a occupé différents postes dans le secteur de la gestion des déchets dangereux et des terrains contaminés. M. Bouchard est ingénieur professionnel en environnement et détient un baccalauréat en génie civil, profil Environnement, décernée par l'École polytechnique de Montréal.

« Je suis fier de me joindre à l'équipe de direction mondiale de WSP et de mener l'élaboration et la mise en oeuvre de notre stratégie mondiale dans les secteurs de l'environnement et des ressources, car nous croyons que ces deux secteurs offrent d'énormes possibilités de croissance et de création de valeur », a déclaré André-Martin Bouchard.

AU SUJET DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans différents secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. WSP offre en outre des services pour la réalisation de projets et de programmes, ainsi que des services-conseils. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de projet. Avec environ 48 000 gens de talent de par le monde, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser avec succès des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice terminés le 31 décembre 2017, publiés sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

RENSEIGNEMENTS :

Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

Groupe WSP Global Inc.

Tél. : (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com

Trois photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da5ab0d3-d99c-4fe0-b34e-d648dc351c9b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d46856b-45bb-415c-b260-bfe6ccf01deb

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83f12f01-f3b5-4e6a-9988-e3477e64c0c3

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :