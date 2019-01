ASTM International et Innovate UK s'associent pour élaborer des normes internationales en matière de fabrication additive





W. CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 9 janvier 2019 /PRNewswire/ -- L'organisation mondiale de normalisation ASTM International et trois entités basées au Royaume-Uni s'associent pour accélérer l'élaboration de normes techniques nécessaires pour le secteur de la fabrication additive.

L'Additive Manufacturing Center of Excellence d'ASTM International ? dont le Manufacturing Technology Centre (« MTC ») au Royaume-Uni est un partenaire fondateur ? a recensé trois domaines potentiels de normalisation. Cette initiative bénéficiera d'un investissement de 300 000 livres d'Innovate UK (une agence publique du Royaume-Uni) en faveur de BSI (British Standards Institution) en partenariat avec ASTM International.

« Innovate UK est heureux de soutenir l'élaboration de spécifications publiquement disponibles visant à stimuler la croissance économique via l'innovation dans la fabrication à haute valeur », explique Robin Wilson, responsable de l'innovation pour une fabrication à haute valeur chez Innovate UK. « Il s'agit d'un partenariat intelligent qui réunit le savoir-faire du Royaume-Uni dans des domaines clés de la fabrication additive et l'infrastructure et le leadership d'ASTM International et de son jeune centre d'excellence ». Wilson siège au conseil consultatif du centre d'excellence.

BSI coordonnera l'élaboration des trois normes, qui concernent essentiellement le dépôt d'énergie directe (DED), l'une des sept catégories de fabrication additive définies par ASTM International et l'Organisation internationale de normalisation (ISO/ASTM 52900). Le DED fait appel à une énergie thermique focalisée (par exemple, un laser, un faisceau électronique, un arc de plasma) pour fusionner des matériaux en les fondant au fur et à mesure qu'ils sont déposés.

Le directeur mondial d'ASTM International pour la fabrication additive, le Dr Mohsen Seifi, relève que la technologie DED offre des avantages uniques pour ce qui est de la vitesse et des restrictions d'enveloppe de construction. Il ajoute cependant : « Le DED n'est pas aussi globalement utilisé ou compris que d'autres procédés de fabrication additive. Le manque de normes est plus que manifeste. »

« Parmi leurs nombreux avantages, ces nouvelles normes peuvent aider les fabricants et les fournisseurs à proposer des produits d'une qualité cohérente et fiable », selon lui.

Les trois normes DED en cours d'élaboration sont :

une spécification pour utiliser du fil comme matière première DED, ce qui aidera à répondre à des exigences essentielles comme la composition, les tolérances dimensionnelles, la contamination, l'emballage, la manutention et le stockage ; une norme pour le contrôle non destructif (NDT) visant à cerner les causes et la nature typiques de défauts DED tout en examinant les méthodes de contrôle traditionnelles pour leur applicabilité au DED ; et une norme pour la fabrication additive DED fil et arc (WAAM), qui vise à couvrir la terminologie, les opportunités et restrictions en termes de matériaux, les contraintes géométriques, les exigences de finition, l'inspection, etc.

Le MTC, qui accueille le National Centre for Additive Manufacturing au Royaume-Uni, a soutenu cette activité en faveur de spécifications publiquement disponibles en participant au processus de consultation initial, en sélectionnant des thèmes appropriés à examiner et en identifiant les partenaires potentiels pour former le comité. Il continuera à fournir un appui avec l'élaboration de spécifications publiquement disponibles et les normes internationales qui suivront.

Outre les organisations déjà mentionnées, plus d'une douzaine d'entreprises privées soutiennent cette collaboration, y compris Airbus, GE, GKN, BAE Systems, Rolls-Royce, et beaucoup d'autres.

Une fois les spécifications publiquement disponibles élaborées via BSI, le comité d'ASTM International sur les technologies de fabrication additive (F42) envisage d'élaborer des normes internationales via un nouvel accord de licence. En particulier, ASTM International a déjà signé un accord de coopération d'organisation partenaire élaboratrice de normes (PSDO) avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) dans le domaine de la fabrication additive, qui prévoit l'élaboration de normes conjointes ASTM International/ISO. BSI, en tant que membre britannique de l'ISO, pourra adopter ces normes internationales comme normes nationales pour le Royaume-Uni.

À propos d'ASTM International

En s'engageant à répondre à l'ensemble des besoins sociétaux, ASTM International a un impact positif sur la santé et la sécurité publiques, la confiance des consommateurs et la qualité de vie globale. Nous intégrons des normes consensuelles, élaborées avec nos membres internationaux d'experts techniques volontaires, et des services innovants pour améliorer l'existence afin d'aider notre monde à mieux fonctionner. www.astm.org

À propos d'Innovate UK

Innovate UK stimule la productivité et la croissance économique en soutenant les entreprises à élaborer et à concrétiser de nouvelles idées. Nous mettons les entreprises en contact avec les partenaires, les clients et les investisseurs qui peuvent les aider à transformer leurs idées en produits et services commercialement performants et à développer leurs activités. Nous finançons des collaborations commerciales et de recherche afin d'accélérer l'innovation et d'intensifier les investissements dans la recherche et le développement. Nous appuyons toutes les entreprises, quels que soient les secteurs de l'économie, les chaînes de valeur et les régions au Royaume-Uni. Innovate UK fait partie de UK Research and Innovation. www.innovateuk.ukri.org

À propos de BSI

BSI est une entreprise d'amélioration des sociétés qui aide les organisations à transformer les normes de meilleure pratique en habitudes d'excellence. Depuis plus d'un siècle, BSI a montré ce qu'il fallait faire et stimulé les meilleures pratiques dans des organisations à travers le monde. Collaborant avec plus de 86 000 clients dans 193 countries, nous sommes une entreprise réellement internationale avec des compétences et une expérience dans toute une série de secteurs comme l'aérospatiale, l'automobile, l'environnement construit, l'alimentation et les soins de santé. Grâce à son savoir-faire dans l'élaboration de normes et les solutions de la connaissance et les services d'assurance et professionnels, BSI améliore les performances de l'entreprise pour aider les clients à se développer de manière durable, à gérer les risques et, en définitive, à être plus résilients. www.bsigroup.com

À propos du Manufacturing Technology Centre

Créé pour éprouver les procédés et technologies de fabrication innovants dans un environnement agile en partenariat avec l'industrie, des experts universitaires et d'autres institutions, le MTC abrite quelques-uns des équipements de fabrication les plus sophistiqués au monde, créant un environnement de grande qualité pour l'élaboration et la démonstration de nouvelles technologies à l'échelle industrielle. Cela offre une opportunité unique pour les fabricants d'élaborer de nouveaux procédés et de nouvelles technologies de fabrication. Le MTC accueille également le National Centre for Additive Manufacturing (NCAM) qui réunit l'ensemble le plus complet d'équipements et de capacités au Royaume-Uni. www.the-mtc.org

