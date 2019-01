Duchesnay fait un don de 18 500 $ à Moisson Laurentides





BLAINVILLE, QC, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les employés et la direction de Duchesnay, une entreprise pharmaceutique québécoise spécialisée dans le domaine de la santé des femmes et dont les bureaux sont situés à Blainville, ont remis un don de 18 500 $ à la banque alimentaire Moisson Laurentides dans le cadre de la Grande guignolée des médias 2018. Au cours des sept dernières années, Duchesnay a versé plus de 70 000 $ à cet organisme grâce au dévouement d'un comité d'employés énergique qui organise tout au long de l'année diverses activités de financement au sein de l'entreprise.

« Soutenir les organismes de bienfaisance locaux reflète bien les valeurs humaines de notre entreprise. Nous sommes fiers d'appuyer Moisson Laurentides et les félicitons de soutenir plus de 20 745 personnes chaque mois, dont 7 738 enfants », explique Carole Boyer, vice-présidente, Affaires corporatives et Communications, chez Duchesnay.

À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique québécoise spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différentes étapes de leur vie. Pour information, visitez https://www.duchesnay.com/fr/.

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides est une banque alimentaire qui collecte et distribue 3,5 millions de kilogrammes d'aliments par année par l'entremise de 82 organismes locaux accrédités dans les Laurentides et la région de Lanaudière. Chacun de ces organismes fournit de la nourriture et d'autres denrées de base aux familles dans le besoin au sein de leur communauté. Chaque dollar donné à l'organisme représente 17 $ en fournitures. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.moissonlaurentides.org/.

