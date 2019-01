Jolywood lance des modules photovoltaïques révolutionnaires à haut rendement pour stimuler la production d'énergie décentralisée





TAIZHOU, Chine, 9 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), premier fournisseur mondial de cellules et de modules solaires bifaces à haut rendement de type N, a dévoilé deux modules photovoltaïques (PV) révolutionnaires le 14 décembre dernier. Ces deux nouveaux produits, le module de dallage à ultra haut rendement de la série JW-HT&HD et le module flexible et ultra léger à haut rendement de la série JW-HF brillent sur le marché par leurs nombreux atouts. Le module de dallage biface à haut rendement offre une puissance avant de 430 W, un rendement de 20,5 %, une puissance intégrée de 530 W avec un rendement de 25,4 %, ainsi qu'un gain de puissance de 30 % sur la face arrière. Le module flexible à haut rendement ne pèse que 3,75 kg par m².

Les deux modules à haut rendement sont destinés aux systèmes de production d'énergie photovoltaïque décentralisée. « Véritables concentrés d'innovation, ces deux nouveaux ajouts stimuleront le développement de la production d'énergie décentralisée », a déclaré Lin Jianwei, président de Jolywood, lors de la cérémonie de lancement des produits. Zhou Yuan, secrétaire général de China Business Alliance, accompagné de l'équipe de direction de Jolywood, a assisté à la cérémonie.

Le module de dallage biface à haut rendement de type N développé par Jolywood utilise des rubans plats pour relier chaque cellule, ce qui constitue une solution innovante pour éviter que les cellules ne soient recouvertes par des rubans et permet de réduire la distance entre les cellules. Selon Liu Zhifeng, directeur d'exploitation adjoint de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd, il en résulte une augmentation du rendement de la conversion et une réduction du coût actualisé de l'énergie (LCOE).

« Par rapport aux modules dotés des mêmes cellules, le module de dallage biface à haut rendement monocristallin de type N bénéficie d'un gain de puissance de 15 à 20 W, augmentant ainsi le rendement de la conversion de 1,5 %. De plus, la combinaison de la technologie de dallage et de la technologie TOPcon de type N présente de nombreux avantages pour les modules bifaces. Par rapport aux modules monofaces, les modules bifaces peuvent générer 10 % à 30 % d'énergie en plus. Il n'y a pas de dégradation induite par le potentiel (PID) ni de dégradation induite par la lumière (LID) ; et en cas de faible luminosité, la réponse est meilleure », a déclaré Liu Zhifeng.

Grâce à ses matériaux d'encapsulation composites avancés et aux technologies de pointe qu'il concentre, le module ultra léger flexible à haut rendement de la série JW-HF bénéficie d'une flexibilité idéale pour les modules courbes. Il pèse également 70 % de moins que les autres produits de ce type. Léger et flexible, il peut être utilisé dans des situations variées, telles qu'un toit présentant une faible capacité de charge ou l'extérieur d'un bâtiment. De plus, il est pratique à installer.

« Au cours de la dernière année, a ajouté Lin Jianwei, Jolywood a déployé beaucoup d'efforts dans la R&D et l'innovation pour les systèmes de production d'énergie décentralisée et nous avons réalisé de grandes avancées, notamment en matière d'installation. Légers et flexibles, nos modules s'installent rapidement et facilement, ce qui permet d'économiser des matériaux et de réduire les coûts de main-d'oeuvre. Jolywood vient d'ailleurs de déposer une demande un brevet pour son système d'installation innovant, qui rend la production d'énergie décentralisée largement accessible. Intégrant des technologies et des équipements de pointe et s'appuyant sur des modules à haut rendement, Jolywood vise à fournir au secteur des produits et des solutions de qualité et rentables. »

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial de la conception, de la production et de la commercialisation de cellules et de modules bifaces monocristallins de type N à haut rendement à couche arrière photovoltaïque. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de couches arrière photovoltaïques au monde. Sa capacité annuelle de production dépasse les 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. filiale à 100 % de Jolywood Suzhou, a été créée en 2016. Avec une capacité de fabrication de 2,4 GW de cellules solaires bifaces de type N, elle se positionne depuis 2017 en tête de l'industrie solaire mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/805480/JOLYWOOD_power.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/805481/JOLYWOOD_module.jpg

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 07:49 et diffusé par :