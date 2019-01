Objectway fournit les nouvelles solutions frontales numériques intégrées pour BNY Mellon's Pershing





Outils numériques de gestion de la clientèle et de gestion des portefeuilles et portail d'investisseurs

Objectway annonce poursuivre sa collaboration avec BNY Mellon's Pershing, fournisseur de premier plan de services de négociation, de compensation, de règlement et de conservation, et fournira les nouvelles solutions frontales intégrées de Pershing : Pershing Nexus Wealth®, des outils numériques de gestion de la clientèle et des portefeuilles, et Pershing Nexus Investor®, un portail d'investisseurs.

Objectway travaille étroitement avec Pershing depuis le mois de juillet 2017 afin d'introduire progressivement tous les services requis. Les solutions sont d'ores et déjà disponibles et seront améliorées par l'ajout de fonctionnalités d'exécution uniquement et d'outils de planification financière.

« Nous sommes déterminés à fournir à nos clients toutes sortes de solutions flexibles et innovantes, hautement sécurisées », a déclaré Geoff Towers, PDG de Pershing, « et nous pensons que l'ajout de ces outils frontaux intégrés rehausse notre principale proposition de compensation et de conservation et offrira une solution simplifiée, avec un seul point de contact, à la clientèle de la gestion de patrimoine à travers la région EMEA ».

Pershing propose déjà aux clients une intégration en direct entre ses services et certaines solutions tierces frontales, de gestion de la relation client et d'entrepôt de données. Grâce à la plate-forme numérique intégrée d'Objectway, Pershing sera en mesure de mettre en oeuvre une solution unique et entièrement intégrée de traitement direct, tout cela dans un seul contrat.

« Nous sommes très heureux d'avoir réussi le vaste processus de sélection de Pershing », a indiqué Luigi Marciano, PDG d'Objectway.

Les solutions d'Objectway apporteront l'offre de capacités de flux de travail de Pershing aux gestionnaires de patrimoine, ce qui améliorera la gestion de leurs clients, des modèles de développement personnalisables à l'ensemble du processus de conseil, en associant l'interaction humaine aux capacités numériques. La gestion intégrée du portefeuille et les systèmes CRM automatiseront également les processus opérationnels tout en renforçant l'offre de services, dans le strict respect d'un environnement post-MiFID II.

Les investisseurs bénéficieront d'une expérience utilisateur multi-canal et seront en mesure de communiquer avec leurs conseillers à travers de nombreux dispositifs, via des chats en ligne, des vidéos, des appels téléphoniques et des courriers électroniques. Ils pourront surveiller leurs investissements et, s'ils le souhaitent, demander l'aide de leurs conseillers à travers une collaboration en temps réel utilisant la co-navigation, ce qui facilitera l'examen et permettra une discussion à distance.

Objectway est un fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions numériques et logiciels financiers auprès du secteur mondial des services financiers, avec des clients dans 15 pays. Objectway compte plus de 500 employés au service d'environ 100 000 professionnels de l'investissement et gère plus de 1 000 milliards d'euros de patrimoine.

