Opsens - Le dPR obtient le marquage CE permettant la commercialisation en Europe





QUÉBEC, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens Inc. («Opsens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a reçu le marquage CE pour son algorithme de pression diastolique («dPR»). L'algorithme dPR d'Opsens a été conçu pour évaluer la pression intracoronaire avec le coeur au repos afin de diagnostiquer une maladie coronarienne sans l'injection de médicaments stimulants. Le dPR fonctionnera en combinaison avec l'OptoWire et l'OptoMonitor.

La mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») comme méthode d'évaluation de la pression intracoronaire a gagné en crédibilité et en popularité à la suite de la publication d'études cliniques démontrant ses avantages pour la santé des patients. Cette mesure est prise dans le contexte où le coeur est stimulé. Avec l'expansion de l'utilisation de la physiologie cardiaque, les cardiologues ont manifesté un intérêt croissant pour la mesure de la pression intracoronaire avec le coeur au repos. De plus, la littérature médicale a démontré l'équivalence de plusieurs algorithmes utilisant la mesure de la pression au repos, ce qui devrait accélérer l'adoption des gradients de repos.

"Nous sommes ravis de nous différencier et de proposer aux cardiologues européens une solution complète de physiologie qui inclut la FFR et le dPR. Nos utilisateurs apprécient notre technologie FFR qui offre la plus faible dérive du secteur et plusieurs demandaient un index au repos qui permettrait de réaliser cette mesure avec l'OptoWire," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens. "La précision de la mesure de la pression est encore plus cruciale pour les indices au repos et les cardiologues peuvent compter sur la facilité d'utilisation et les performances de notre fil-guide de pression à fibre optique de deuxième génération pour offrir un diagnostic précis à leurs patients et donc de meilleures options de traitement," a déclaré M. Laflamme.

Opsens a déjà obtenu l'approbation et commencé à commercialiser son indice au repos breveté au Japon en juillet dernier et au Canada en novembre et peut maintenant l'offrir aux cardiologues européens.

"L'arrivée du dPR d'Opsens est excitante car elle nous permet d'accéder à une nouvelle part du marché européen qui nous était inaccessible avant l'approbation. Nous sommes impatients d'achever le processus de réglementation aux États-Unis pour que le dPR soit disponible sur tous les principaux marchés," a conclu M. Laflamme.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR et du dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de 2e génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 50 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

