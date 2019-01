Lancement de l'édition du 30e anniversaire de la Mazda MX-5 au Salon de l'auto de Chicago

LG Electronics (LG) et Microsoft ont signé un protocole d'entente visant à améliorer et à développer le système de véhicule autonome et d'infodivertissement de LG. Dans le cadre de ce partenariat, LG accélérera la transformation de sa plateforme...

Nissan a présenté aujourd'hui la Nissan LEAF e+. Cette nouvelle version rend le véhicule électrique le plus vendu au monde encore plus attrayant, grâce à une motorisation offrant davantage d'autonomie et plus de puissance. Son nom, « e+ », fait...