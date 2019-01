Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Mardi 08/01/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 7-D, 6-D, 7-H, 6-S, 4-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO1, 2, 12, 21, 22 & 33 No comp. 25. PICK-2: 5 1 PICK-3: 8 3 3 PICK-4: 1...

Le conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite en 2020 d'Howard Eng, président et chef de la direction de la GTAA, à la suite d'une carrière de 40 ans à titre de membre de...