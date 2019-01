Une nouvelle recherche de l'EIU met en lumière des initiatives de l'ensemble de la région de l'océan Indien visant à encourager le développement durable





Le rapport présente des études de cas portant sur des approches novatrices liées aux problèmes océaniques les plus pressants auxquels sont confrontés les pays riverains de l'océan Indien ;

Des études de cas montrent de quelle manière des organisations transforment des défis liés à l'océan en opportunités commerciales. Dans un village du sud de l'Inde, des pêcheurs utilisent du plastique trouvé dans l'océan pour construire des routes ; en Malaisie, une plate-forme pétrolière offshore a été convertie en un centre de plongée durable ;

Les Seychelles ont fait preuve de leadership mondial en émettant la première obligation bleue au monde ; l'étude de cas raconte les coulisses de cette histoire ;

Les pays de la région se concentrent sur des solutions terrestres pour résoudre les problèmes de l'océan, y compris une clinique déchets-assurance en Indonésie, qui fournit des soins de santé en échange de déchets ; et une ferme modulaire, située dans les Émirats arabes unis, qui récupère la saumure issue du dessalement (souvent rejetée dans l'océan) ;

Les technologies de pointe s'avèrent utiles pour résoudre les problèmes liés aux océans, tels que la lutte contre les pratiques de pêche illégales en Indonésie.

La seconde partie du rapport de recherche publié aujourd'hui par The Economist Intelligence Unit (EIU) met en évidence une série de mesures prises dans la région de l'océan Indien pour soutenir le développement durable. Le rapport, intitulé Charting the course for ocean sustainability in the Indian Ocean Rim, parrainé par l'Agence pour l'environnement d'Abou Dhabi et le Ministère du développement économique d'Abou Dhabi, identifie les principaux problèmes liés aux océans auxquels les pays riverains sont confrontés et évalue le rythme des progrès vers une économie bleue.

Les études publiées aujourd'hui portent sur cinq grands problèmes touchant l'océan Indien : la dégradation de l'écosystème marin, la pollution par les plastiques, la pêche non durable, l'extraction de ressources marines non renouvelables et la salinité croissante des eaux résultant du dessalement. Chaque volet comprend des études de cas qui explorent les principaux problèmes touchant l'océan et reflète la diversité écologique et économique de la région.

Melanie Noronha, rédactrice en chef du rapport, a déclaré : « Dans la première partie de cette étude, nous avons examiné l'importance de l'océan Indien pour la subsistance de sa population ainsi que les défis auxquels cette dernière est confrontée. La seconde partie met en évidence la réaction des pays de la région face à ces défis. Les résultats positifs de ces travaux de recherche sont encourageants et servent de modèle à la région dans son ensemble. »

Klaas de Vos, directeur de la rédaction adjoint de la World Ocean Initiative de The Economist Group, a ajouté : « Ces travaux de recherche sont encourageants dans la mesure où ils fournissent des exemples de la manière dont entrepreneurs, gouvernements et entreprises travaillent ensemble pour proposer des solutions en matière de développement durable pour l'océan. C'est ce même message qui guide les travaux de l'Initiative. »

Pour lire toutes les études de cas, rendez-vous sur : https://www.woi.economist.com/sustainability-indian-ocean-rim/

À propos de The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit est le leader mondial de l'intelligence économique. Il s'agit de la branche business-to-business de The Economist Group, qui publie la revue The Economist. The Economist Intelligence Unit aide les dirigeants à prendre de meilleures décisions en leur fournissant une analyse opportune, fiable et impartiale des tendances du marché et des stratégies commerciales dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter les adresses suivantes : http://www.eiu.com ou http://www.twitter.com/theeiu.

Lisez le rapport ici : https://www.woi.economist.com/sustainability-indian-ocean-rim/

À propos de la World Ocean Initiative

La World Ocean Initiative incarne la dynamique et les priorités du World Ocean Summit sous la forme d'un programme annuel sur l'océan qui exploite l'ensemble des capacités de The Economist Group. Grâce à des travaux de recherche soigneusement élaborés et séquencés, à la création de connaissances et à la convocation de décideurs de l'ensemble de l'espace maritime, la World Ocean Initiative a pour objectif de mettre au point de nouveaux programmes, axés sur les résultats, et de nouvelles composantes, à travers ses leviers de financement du changement, de gouvernance et d'innovation. Le World Ocean Summit sera au coeur de la World Ocean Initiative et marquera chaque année les progrès réalisés dans le cadre de l'Initiative et ailleurs dans le cadre du programme mondial pour l'océan.

Pour recevoir les communiqués de presse, consulter les dernières informations et vous inscrire au Sommet, rendez-vous sur : http://www.worldoceansummitmedia.com

À propos de l'agence pour l'environnement d'Abu Dhabi

Créée en 1996, l'Agence pour l'environnement d'Abou Dhabi (EAD) s'est engagée à protéger et à améliorer la qualité de l'air, les eaux souterraines ainsi que la biodiversité de son écosystème désertique et marin. En collaborant avec d'autres entités gouvernementales, le secteur privé, des ONG et des agences environnementales mondiales, elle contribue aux meilleures pratiques internationales, à l'innovation et aux travaux rigoureux visant à mettre en place des mesures politiques efficaces. Elle a pour mission de sensibiliser à l'environnement, de faciliter le développement durable et de mettre les questions environnementales au premier plan du programme national.

