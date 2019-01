LG s'associe à Microsoft pour accélérer la révolution automobile





LG fait appel à la technologie Microsoft Azure pour améliorer sa stratégie automobile propulsée par l'IA.

TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) et Microsoft ont signé un protocole d'entente visant à améliorer et à développer le système de véhicule autonome et d'infodivertissement de LG. Dans le cadre de ce partenariat, LG accélérera la transformation de sa plateforme numérique pour l'industrie automobile, considérée comme un moteur de croissance clé pour l'entreprise, en tirant parti des technologies infonuagiques et d'intelligence artificielle Microsoft Azure et du futur logiciel d'autoconduite de LG.

LG appliquera le savoir-faire en matière d'intelligence artificielle de Microsoft à ses systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), à sa caméra de surveillance de l'état du conducteur (DSM) et à ses produits de caméra de tableau de bord polyvalents et intégrera l'accélérateur de solution d'assistant virtuel de Microsoft à ses systèmes d'infodivertissement. En outre, les données recueillies sur la route avec le service Azure Data Box pourront être téléchargées automatiquement pour créer une bibliothèque qui servira à améliorer l'intelligence du logiciel d'autoconduite.

LG envisage également de créer des terrains d'essai et de développement numérique novateurs faisant appel à une technologie de pointe. Il faudra considérablement moins de temps au logiciel d'autoconduite doté de l'IA de LG pour apprendre et évoluer grâce à l'informatique de haut rendement (HPC) et à l'unité de traitement graphique (GPU) pris en charge par Microsoft Azure. Avec la technologie Azure, il ne faudra que quelques minutes aux systèmes d'autoconduite pour assimiler les schémas routiers et de circulation dans les villes, une opération qui leur prenait normalement plus d'une journée entière.

La technologie Azure peut également aider le logiciel d'autoconduite doté de l'IA à apprendre les divers comportements des conducteurs ainsi qu'à reconnaître et à distinguer les piétons des autres objets. Le fait d'intégrer le logiciel d'autoconduite doté de l'IA et propulsé par Azure aux systèmes ADAS permet d'améliorer considérablement les performances de la caméra de surveillance de l'état du conducteur et de la caméra de tableau de bord polyvalente.

Outre sa capacité à « former » le logiciel d'autoconduite doté de l'IA, la technologie Azure dispose également d'un accélérateur de solutions d'assistant virtuel associé à ses services d'IA. Grâce à la technologie Azure, le système d'infodivertissement de LG permettra aux conducteurs de vérifier facilement et rapidement les conditions de circulation sur la route, de rechercher des restaurants à proximité, de jouer leurs chansons préférées et plus encore.

« Nous espérons que la combinaison de l'infrastructure infonuagique avancée de Microsoft et de la croissance rapide de LG dans le secteur des composants automobiles permettra une avancée rapide de l'industrie de l'autoconduite dans son ensemble, a déclaré Kim Jin-yong, président de l'unité opérationnelle des composants de véhicules de LG Electronics. Nous sommes convaincus que la combinaison des technologies de Microsoft et de LG créera une nouvelle référence en matière d'IA dans le domaine de la conduite autonome. »

« Ensemble, LG et Microsoft contribueront à façonner l'avenir dans le domaine des transports, a déclaré Sanjay Ravi, directeur général de l'industrie automobile à Microsoft. En travaillant ensemble, nous soutenons les constructeurs automobiles dans leurs efforts visant à offrir des expériences de mobilité différenciées, à créer de nouveaux services et de nouvelles occasions de revenus et à construire des véhicules plus sûrs, plus intelligents et plus durables.

