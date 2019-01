La Nissan LEAF e+ rejoint la famille de véhicules électriques la plus vendue au monde





MISSISSAUGA, Ontario, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nissan a présenté aujourd'hui la Nissan LEAF e+. Cette nouvelle version rend le véhicule électrique le plus vendu au monde encore plus attrayant, grâce à une motorisation offrant davantage d'autonomie et plus de puissance.



Son nom, « e+ », fait référence à sa batterie, dotée d'une meilleure densité d'énergie, et à la puissance accrue de sa motorisation. Cette dernière augmente l'autonomie du véhicule d'environ 40%, avec une autonomie allant jusqu'à 363 kilomètres (RNCan) permettant ainsi à la Nissan LEAF de répondre aux besoins d'un nombre toujours plus grand de conducteurs.*3

« La Nissan LEAF e+ est une version encore plus améliorée de la LEAF : elle offre aux clients plus d'options en matière de puissance et d'autonomie », a expliqué Denis Le Vot, vice-président sénior et président du comité de direction de Nissan en Amérique du Nord. « Les clients peuvent désormais choisir dans la gamme une motorisation et une batterie correspondant parfaitement à leurs besoins, ce qui rend la Nissan LEAF encore plus pratique et plus attrayante ».

La LEAF e+ sera commercialisée sous le nom « LEAF PLUS » au Canada. Chaque version aura sa propre désignation soit S PLUS, SV PLUS et SL PLUS. Globalement, ce véhicule sera appelé Nissan LEAF e+.

Depuis la commercialisation du premier modèle en 2010, plus de 380 000 Nissan LEAF 100% électriques ont été vendues dans le monde. Au Canada, la Nissan LEAF a connu une augmentation des ventes, avec 5 735 unités vendues en 2018, soit quatre fois plus que l'année record de 2016. *1

Équipée de technologies avancées dont le système de conduite semi-autonome ProPILOT et de la e-Pedal, qui permet de conduire avec une seule pédale, la Nissan LEAF incarne la stratégie de la mobilité intelligente par Nissan, dont l'objectif est de changer la manière dont les voitures sont conduites, alimentées et intégrées dans la société.

«?La Nissan LEAF e+ nous permet de faire un grand pas en avant avec notre stratégie Nissan Intelligent Mobility?», poursuit Denis Le Vot. «?La Nissan LEAF continue de jouer un rôle majeur dans l'avancée vers une société mobile efficace et durable et dans la création d'une "nouvelle normalité". Cette dernière ne s'arrête pas aux véhicules, et sera bénéfique non seulement aux conducteurs, mais au monde entier.?»

Nissan, pionnier sur le marché des véhicules électrique grâce à la LEAF, continue de promouvoir des modes de transport alternatifs. Le constructeur souhaite intégrer les véhicules électriques et les systèmes énergétiques dans la vie des consommateurs afin de créer un « écosystème de véhicules électriques », et la gamme de Nissan LEAF jour un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. Parmi les efforts de la marque en ce sens figure également Nissan Energy, un projet permettant aux véhicules électriques de se connecter facilement aux systèmes énergétiques, d'alimenter des foyers et des bureaux, ou de réinjecter de l'énergie dans le réseau électrique, mais aussi de promouvoir la réutilisation des batteries. *2

La Nissan LEAF e+ devrait rejoindre la gamme LEAF chez les concessionnaires Nissan au Japon à la fin janvier 2019. La commercialisation en Amérique du Nord est prévue au début du printemps 2019, et en Europe à la fin du premier semestre.

Nissan Intelligent Mobility

La Nissan LEAF e+ représente un progrès dans chacun des trois axes d'innovation de la vision Nissan Intelligent Mobility : Intelligent Power (performance intelligente), Intelligent Driving (conduite intelligente) et Intelligent Integration (intégration intelligente)

Nissan Intelligent Power : meilleure autonomie et performances accrues

La Nissan LEAF e+ est équipée d'une nouvelle version de la motorisation électrique révolutionnaire de la Nissan LEAF, dotée d'une excellente efficacité énergétique, et d'un couple et d'une puissance très performants. Si la Nissan LEAF répond aux besoins d'un grand nombre de clients avec son autonomie pouvant aller jusqu'à 243 km (RNCan), sa conduite quasi silencieuse et ses accélérations fluides et réactives, la Nissan LEAF e+ offre quant à elle 40% d'autonomie supplémentaire soit jusqu'à 363 km (RNCan), permettant ainsi aux conducteurs d'espacer les recharges. *3

Ensemble, sa batterie ultra performante et son moteur encore plus puissant de 160 kW produisent une puissance améliorée de 214 chevaux soit 45% plus élevé que la LEAF. Son couple a aussi augmenté, atteignant 250 lb-pi, ce qui se traduit par une meilleure accélération. L'accélération de 80 à 120 km/h est plus rapide de presque 13%. La LEAF e+ peut donc dépasser facilement les véhicules plus lents, manoeuvrer plus rapidement et de manière plus fluide, et s'insérer facilement sur les voies rapides. La vitesse maximale est environ 10% plus élevée, pour une conduite plus confortable à grande vitesse.

Grâce à son nouveau système de recharge rapide de 70 kW (puissance maximale 100 kW), la recharge de la Nissan LEAF e+ 2019 est encore plus efficace. *4

Bien que dotée d'une batterie dont la capacité de stockage est supérieure de 55%, la LEAF e+ pourra être rechargée avec un chargeur de 100 kW aussi rapidement que la Nissan LEAF avec un chargeur de 50 kW.

Même avec une densité d'énergie 25% supérieure et une plus grande capacité de stockage, le pack batterie de la Nissan LEAF e+ est presque de la même taille et dispose d'une configuration analogue à celle de la Nissan LEAF 40 kWh. Hormis une hauteur globale supérieure de 5mm (jantes 16 pouces), les dimensions extérieures et intérieures du véhicule restent inchangées.

La satisfaction et la sérénité étant des éléments primordiaux pour les propriétaires de Nissan LEAF, la garantie de la batterie de 8 ans/160 000 km est de série pour toutes les versions.

Nissan Intelligent Driving : fonctionnalités ProPILOT innovantes et e-Pedal intuitive

Nissan ProPILOT est un élément clé de Nissan Intelligent Driving. Cette technologie de conduite assistée permet de gérer, sur voies rapides, la direction, le maintien dans la voie et les distances de sécurité. Si le véhicule qui précède s'arrête, Nissan ProPILOT freine automatiquement jusqu'à l'arrêt complet de la voiture si nécessaire. Une fois à l'arrêt, le véhicule reste immobile même si le conducteur n'appuie pas sur le frein. À la reprise du trafic, le véhicule redémarre lorsque le conducteur appuie à nouveau sur la commande ProPILOT sur le volant, ou enclenche doucement l'accélérateur. Toutes ces fonctions contribuent à réduire le stress sur autoroute, que le trafic soit dense ou fluide. Enfin, la technologie Nissan ProPILOT Park permet d'accélérer, de freiner, de manoeuvrer, de changer de vitesse et d'activer le frein à main afin de stationner le véhicule sur un emplacement prévu à cet effet.

Autre fonctionnalité améliorant l'expérience de conduite en Nissan LEAF, la e-Pedal permet au conducteur de démarrer, d'accélérer, de décélérer, de freiner et de s'arrêter uniquement avec la pédale d'accélérateur. Afin de s'adapter à la nouvelle LEAF e+, Nissan a reprogrammé le logiciel de la e-Pedal, assurant ainsi un fonctionnement plus intuitif et plus réactif. Cette mise à jour permet également de décélérer de manière plus fluide et plus rapide, et facilite le freinage et l'arrêt du véhicule avec la e-Pedal même en marche arrière. *5

En plus de ProPILOT et de la e-Pedal, chaque Nissan LEAF est équipée de technologies de sécurité avancées, telles que la prévention de franchissement de ligne, l'alerte de franchissement de ligne, le freinage d'urgence intelligent, la surveillance des angles morts, le système d'alerte anticollision et le moniteur de vision panoramique Nissan AVM-Vision 360° avec détection des objets en mouvement.

Nissan Intelligent Integration : nouvelle interface, écran plus grand et mises à jour continues

La nouvelle Nissan LEAF e+ connecte les conducteurs et les véhicules grâce à son interface homme-machine graphique intuitive. Elle permet aux propriétaires d'utiliser l'application NissanConnect sur smartphone afin de surveiller l'état de charge de leur véhicule, de programmer des horaires de recharge et ainsi bénéficier des meilleurs tarifs, de trouver la station de recharge la plus proche, et de rafraîchir ou préchauffer l'habitacle avant de prendre le volant.

Une des nouveautés sur la Nissan LEAF e+ (modèles Amérique du Nord et Europe) est le grand écran couleurs 8 pouces, avec un nouveau système de navigation pouvant être connecté à un smartphone compatible. Cet écran TFT (transistor en couches minces) fonctionne avec les mêmes gestes qu'un téléphone intelligent (glissement, défilement, toucher). Les applications, les cartes et le micrologiciel sont mis à jour automatiquement via un simple bouton. Plus besoin d'effectuer les mises à jour manuellement par USB ou chez un concessionnaire Nissan. *6

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités figure la navigation Door-to-Door, qui synchronise le système de navigation du véhicule avec celui d'un smartphone compatible, pour un guidage fluide au volant et à pied. La fonctionnalité Connections permet à chacun des passagers de connecter rapidement et facilement un appareil au véhicule. *7

L'intégration va désormais plus loin, grâce à Nissan Energy qui relie les Nissan LEAF à un vaste écosystème de véhicules électriques. *2

Design dynamique, élégant et moderne

L'aspect le plus accrocheur de la nouvelle Nissan LEAF est sa silhouette dynamique et élégante, qui maximise son efficacité aérodynamique. L'avant du véhicule est souligné par sa calandre en V caractéristique de Nissan, avec un maillage 3D bleu. Son profil épuré lui donne une allure sportive, et le design de ses feux arrière en boomerang est, lui aussi, spécifique à la marque.

Le design de la Nissan LEAF e+ est quasiment identique à celui de la Nissan LEAF. Quelques éléments la distinguent du reste de la gamme : l'avant a été modifié et orné de touches bleues, et un logo indiquant «?e+?» figure sur clapet du port de recharge rapide.

Tout comme celui de la Nissan LEAF, l'intérieur du modèle e+ est spacieux et fonctionnel, avec un design moderne de caractère. Les matières de haute qualité au sein de l'habitacle donnent une impression de véhicule de luxe. Le volant, les sièges et la garniture des portières sont ornés de coutures bleu électrique, caractéristique des véhicules électriques Nissan.

Tarification

Les prix canadiens seront annoncés ultérieurement, avant les dates de commercialisation.

*1 Sur la base des données de ventes cumulées de décembre 2010 à décembre 2018.

*2 La disponibilité des fonctionnalités et des composants varie selon les régions

*3 Le calcul de l'autonomie de la LEAF e+ est basé sur la norme de ressources naturelles du Canada (RNCan). Le calcul de l'autonomie est réalisé dans des conditions de test spécifiques. L'autonomie réelle varie selon les versions, les options et les conditions de conduite. La capacité de charge peut varier en fonction de la température de la batterie. Consulter le formulaire d'informations client pour plus de détails.

*4 D'après des tests préliminaires Nissan

*5 Les personnes préférant une conduite traditionnelle peuvent continuer à utiliser les deux pédales (accélérateur et frein).

*6 Le logiciel et les cartes du nouveau système de navigation pour le marché européen peuvent également être mis à jour à l'aide des systèmes de communication inter-véhicule (Inter Vehicle Communication ? IVC).

*7 Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles uniquement sur les modèles pour l'Amérique du Nord et l'Europe.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. Premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 208 concessionnaires Nissan indépendants, dont 81 sont aussi concessionnaires de véhicules commerciaux et 114 sont certifiés pour les véhicules électriques, et 42 détaillants INFINITI.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile d'envergure mondiale offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2017, l'entreprise a vendu 5,77 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11,9 billions de yens. Le 1er avril 2017, l'entreprise a lancé Nissan M.O.V.E. to 2022, un plan sur six ans qui vise à générer une hausse de 30 % des revenus annualisés, pour les porter à 16,5 billions de yens d'ici la fin de l'exercice 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible cumulatif de 2,5 billions de yens. Dans le cadre du plan, l'entreprise entend consolider sa position de chef de file sur le marché des véhicules électriques, symbolisée par le véhicule entièrement électrique le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : Asie et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999 et a acquis en 2016 une participation de 34 % dans l'entreprise Mitsubishi Motors. Aujourd'hui, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est la plus importante de l'industrie automobile, ses ventes combinées se chiffrant à plus de 10,6 millions d'unités pour l'année civile 2017.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le

nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.



Relations avec les médias :

Didier Marsaud

Directeur principal, Communications d'entreprise

Nissan Canada

Téléphone : 905 629-6400

Courriel : didier.marsaud@nissancanada.com

Jenn McCarthy

Gestionnaire, Communications produits

Nissan Canada

Téléphone : 905-629-6350

Courriel : jennifer.mccarthy@nissancanada.com

Claudianne Godin

Gestionnaire, relations médias et marketing, Région Québec

Nissan Canada

Téléphone : 514-235-8509

Courriel : claudianne.godin@nissancanada.com

Téléchargez la photo, ici .

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17b795a6-eb10-4269-80c4-ac23aeae52ca

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84d4a186-fc7a-4e09-bb6f-60c4d91b2765

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06ab2085-0559-41ac-ad11-1b2bc8535870

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 20:25 et diffusé par :