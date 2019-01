Les résidents de Haines Junction vont bénéficier d'un investissement effectué dans des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées





HAINES JUNCTION, YT, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon sont déterminés à investir dans les infrastructures locales qui assurent aux Canadiens résidant dans le Nord et à leurs familles un accès à des services liés à l'eau modernes et fiables qui correspondent à leurs besoins uniques.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Thomas Eckervogt, maire de Haines Junction ont annoncé un financement conjoint pour la phase deux du projet de remise en état des infrastructures de Haines Junction.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 4,5 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du Fonds pour les petites collectivités, ce qui représente plus des deux tiers du coût total du projet estimé à 6 millions de dollars. Le gouvernement du Yukon investit jusqu'à 1,5 million de dollars dans ce projet.

La seconde phase de ce projet comprendra l'amélioration des conduites principales et des canalisations souterraines, ainsi que des travaux routiers et de drainage le long des rues Macintosh, Auriol, Kluane, Logan, Martin, Steele, Lucania, Bates, Lowell, et du chemin Kathleen. Une fois terminé, le projet permettra d'offrir aux résidents de la région des services de distribution d'eau et de gestion des eaux usées plus fiables et plus efficaces pendant de nombreuses années.

« Investir dans des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées de grande qualité est essentiel pour avoir des collectivités où il fait bon vivre. Le projet de remise en état des infrastructures de Haines Junction est un exemple du travail qu'accomplissent ensemble les gouvernements fédéral et provincial pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à des services de traitement des eaux usées modernes et fiables. Les investissements tels que celui qui est annoncé aujourd'hui permettent d'assurer une bonne qualité de vie dans les collectivités du Nord, tout en gardant les cours d'eau propres et un environnement sain. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées à Haines Junction. Les installations permettant d'assurer la distribution d'une eau potable propre et un traitement efficace des eaux usées sont le fondement des collectivités saines, dynamiques et durables. Nous nous réjouissons à l'idée des nombreux avantages que ce projet aura pour Haines Junction, entre autres des possibilités d'emplois à l'échelle locale. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Cet investissement à long terme dans la santé de notre communauté est essentiel à la durabilité de notre collectivité. Le village de Haines Junction est reconnaissant des fonds alloués pour fournir aux membres de la communauté les nouvelles infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées dont on avait grandement besoin. »

Thomas Eckervogt, Maire de Haines Junction

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Dans le cadre de ce financement, 2 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

De cette somme, 4 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure réalisés dans les communautés autochtones.

