Nouveau ministre de l'Environnement - «La lutte aux changements climatiques ne devrait pas se résumer à des opérations de communication» - Ruba Ghazal

Avec le remplacement de MarieChantal Chassé à la tête du ministère de l'Environnement, Québec solidaire s'inquiète encore davantage de l'importance que le gouvernement de M. Legault accorde à l'environnement et à la crise climatique. « François...

À la suite de l'ajustement à son équipe ministérielle effectué par François Legault, l'Association minière du Québec (AMQ) a pris acte de la nomination de Benoit Charette à titre de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements...

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce que le député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, devient ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au sein de son gouvernement. Ayant une fine...

Une enquête des agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a permis de démontrer la culpabilité d'un résident des Îles-de-la-Madeleine le 28 juin 2018. L'individu a été condamné à payer des amendes totalisant...