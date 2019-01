KIOTI Tractor accroît sa présence au Canada et ouvre un centre de distribution





Cela augmente la couverture géographique et rehausse le soutien apporté aux concessionnaires grâce à un emplacement physique

WENDELL, Caroline du Nord, 8 janvier 2019 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., continue la mise en oeuvre de son engagement envers l'industrie de l'équipement compact du Canada en ouvrant un nouveau centre de distribution à Mississauga, en banlieue de Toronto, en Ontario. Couvrant environ 5?570 mètres carrés, les bureaux et l'aire de distribution réduiront les délais d'expédition et de livraison dont dépendent les concessionnaires canadiens KIOTI et amélioreront le soutien offert aux utilisateurs finaux.

Le nouveau centre de distribution témoigne de la confiance qu'a KIOTI dans l'avenir de sa marque au sein du marché canadien. Cette présence locale vient accroître le réseau de distribution nord-américain de KIOTI en plaçant de manière stratégique, au sein d'un marché clé, un inventaire assemblé et une source d'approvisionnement de pièces de rechange prêts à être livrés rapidement aux concessionnaires. À plus long terme, l'établissement appuiera la croissance prévue du réseau de concessionnaires de KIOTI, faisant de la disponibilité des produits et des pièces ainsi que d'une logistique simplifiée une réalité tant pour les concessionnaires actuels que futurs de l'ensemble du Canada.

« À KIOTI, nous sommes déterminés à offrir un service exceptionnel à notre réseau grandissant de concessionnaires », soutient Peter Dong-Kyun Kim, président et chef de la direction de la division KIOTI Tractor de Daedong-USA, Inc. « Cette expansion illustre cet engagement et nous permettra d'assurer une disponibilité et une livraison inégalées de nos produits auprès de nos concessionnaires associés et de notre clientèle du Canada. »

L'expansion canadienne survient après un agrandissement de 15?000 mètres carrés de l'aire d'entreposage au coût de 13 millions $ et de l'ajout de quelque 1?400 mètres carrés réservés à des bureaux au siège social nord-américain de KIOTI situé à Wendell, en Caroline du Nord.

« Après 30 ans de croissance constante en Amérique du Nord, nous sommes ravis des progrès que nous avons réalisés en 2018 grâce à l'agrandissement de notre siège social nord-américain et à la mise en oeuvre de notre nouvelle exploitation canadienne », affirme Anna Kim, chef des opérations. « Au Canada, plus précisément, KIOTI veut créer un impact économique positif dans la grande région métropolitaine de Toronto, laquelle passe dans un premier temps par l'embauche imminente de plusieurs ressources à temps plein au centre de distribution. »

Pour obtenir plus d'information à propos de KIOTI et de l'expansion, visitez le www.KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, KIOTI Tractor est une société axée sur le marché qui fournit aux marchés des États-Unis et du Canada des modèles de tracteur allant de 22 à 110 HP, et ce, depuis plus de 30 ans. En s'appuyant sur la principale gamme de produits de la société et sur sa tradition d'innovation, KIOTI a récemment dévoilé de nouveaux modèles de tracteurs et de véhicules industriels. Elle a aussi bonifié son offre d'équipements et d'accessoires destinés à son réseau de concessionnaires et de clients de partout en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements sur KIOTI ou sur les produits KIOTI, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor autorisé ou consultez le KIOTI.com.

Personnes-ressources pour les médias :

Stephen West

stephen@eandvgroup.com

919-780-5756

Greyson Kane

greyson@eandvgroup.com

919-532-3670

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/769753/Kioti_Logo.jpg

SOURCE KIOTI Tractor

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 17:45 et diffusé par :