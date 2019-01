GM demande à Unifor de collaborer pour le soutien à la transition des employés de l'usine de montage d'Oshawa





OSHAWA, ON, le 8 janv. 2019 /CNW/ - General Motors a poursuivi les discussions aujourd'hui avec Unifor au sujet de l'usine de montage d'Oshawa et de l'annonce de transformation accélérée faite par GM le 26 novembre 2018. GM a répondu aux propositions d'Unifor en décembre et a invité le syndicat à entamer des discussions constructives au sujet de stratégies de transition et de soutien pour les travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa, qui choisiront de prendre leur retraite ou de poursuivre leur carrière après leur emploi chez GM.

GM a fourni des détails sur certaines de ces stratégies de soutien à la transition dans une lettre à Unifor.

Le 14 décembre, GM Canada a annoncé son engagement à verser des millions de dollars en soutien à la formation pour les employés de l'usine de montage d'Oshawa qui désirent faire la transition vers une nouvelle carrière, mais qui nécessitent une formation supplémentaire. GM a été approchée par plus de 20 importants employeurs de la région de Durham et du Grand Toronto souhaitant engager des travailleurs de GM pour quelque 5 000 postes qu'ils comptent pourvoir au cours des deux prochaines années.

