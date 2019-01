L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto annonce le départ à la retraite en 2020 d'Howard Eng, président et chef de la direction





TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite en 2020 d'Howard Eng, président et chef de la direction de la GTAA, à la suite d'une carrière de 40 ans à titre de membre de la direction d'aéroports, laquelle fut couronnée de succès et se termine avec huit magnifiques années à la tête du plus grand aéroport du Canada.

« Howard a fait part au conseil de son intention de prendre sa retraite en 2020, a affirmé David Wilson, président du conseil d'administration. Non seulement a-t-il permis à Toronto Pearson d'atteindre de nouveaux sommets, tant sur le plan de nos liaisons aéroportuaires que des services que nous offrons à nos précieux passagers, mais il a aussi favorisé l'établissement d'un climat commercial avec la clientèle, ce qui, en retour, a contribué à l'excellent rendement de l'aéroport. Au nom du conseil, des 49 000 employés qui travaillent à Toronto Pearson et des près de 50 millions de passagers pour lesquels nous assurons la liaison vers un monde de possibilités, j'aimerais remercier Howard pour sa vision et son leadership. »

Sous la direction de M. Eng, Toronto Pearson a connu une croissance, offert des services aux passagers et enregistré une viabilité financière sans précédent. Depuis qu'il a accepté le poste de chef de la direction en 2012, Toronto Pearson a connu une croissance de trafic totale de 15 millions de passagers. Aujourd'hui, Toronto Pearson est reconnu par le Conseil international des aéroports comme le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord en ce qui concerne l'expérience des passagers. Toronto Pearson est aussi devenu une plaque tournante internationale majeure, et a rejoint les rangs des 30 principaux aéroports internationaux à l'échelle mondiale selon le nombre de passagers. De plus, il s'est classé au cinquième rang des aéroports assurant le plus de liaisons au monde selon « l'indice 2018 des plaques tournantes majeures » publié par l'Official Aviation Guide.

Par ailleurs, la vision de M. Eng d'une région mieux desservie à l'échelle locale et dans le monde a fait en sorte d'améliorer la collaboration entre les aéroports dans le sud de l'Ontario dans le but de gérer la demande projetée de services aériens. M. Eng est également reconnu pour ses efforts visant à relier l'aéroport à la Région du Grand Toronto grâce à un transport en commun plus efficace.

Avant de se joindre à la GTAA, M. Eng a occupé le poste de directeur général des activités de l'aéroport à l'aéroport international de Hong Kong. Pendant son mandat d'une durée de 17 ans à titre de membre de l'équipe de la haute direction, l'aéroport international de Hong Kong est devenu l'une des principales plaques tournantes de la planète et a obtenu plus de 40 prix récompensant les meilleurs aéroports.

Le conseil d'administration de la GTAA a entrepris le processus de planification de la relève visant à remplacer M. Eng et envisage d'effectuer une recherche partout dans le monde, en tenant compte à la fois des candidats à l'interne et à l'externe. Le cabinet Korn Ferry a été choisi pour diriger la recherche.

« Conformément à l'engagement dont a fait preuve Howard à l'endroit de la GTAA tout au long de son mandat, il a généreusement accepté de demeurer en poste afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée vers son successeur. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Howard de nouveau pour sa détermination et son engagement. Les jalons qu'il a plantés durant son mandat à la GTAA continueront de germer pour les années à venir, et ils contribueront à la croissance future de Toronto Pearson tout en nous permettant de poursuivre notre ascension vers la réalisation de notre vision qui consiste à devenir le meilleur aéroport au monde. »

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport international en importance en Amérique du Nord au chapitre de l'achalandage.

