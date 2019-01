Ajustement ministériel - L'Association minière du Québec félicite Benoit Charette pour sa nomination à titre de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques





QUÉBEC, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'ajustement à son équipe ministérielle effectué par François Legault, l'Association minière du Québec (AMQ) a pris acte de la nomination de Benoit Charette à titre de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et souhaite lui offrir ses plus sincères félicitations et son entière collaboration dans le cadre de ses fonctions.

Pour l'AMQ, l'industrie minière doit pouvoir compter sur un ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sensible à ses enjeux et qui propose des mesures législatives ou réglementaires permettant d'atteindre les objectifs gouvernementaux tout en tenant compte de la réalité du secteur minier québécois.

« Le Québec peut compter sur une industrie minière responsable et soucieuse de mener ses opérations dans le respect de l'environnement et des gens. De belles mines sont en activité et de beaux projets sont en cours de développement. Des gestes doivent être posés pour que l'industrie minière continue d'être un moteur de prospérité pour le Québec, notamment en réduisant les trop longs délais d'autorisation environnementale qui caractérisent le développement des projets miniers. Il en va de la compétitivité du Québec sur la scène mondiale et l'AMQ espère que M. Charrette aura une oreille attentive à ses enjeux. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

