Le Centre de politique sur la technologie médicale (CMPT) nomme Donna Messner, PhD, au poste de PDG





BALTIMORE, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration du Centre de politique sur la technologie médicale (en anglais, Center for Medical Technology Policy ou CMTP) a annoncé aujourd'hui que la présidente actuelle, Donna Messner, PhD, deviendra la nouvelle PDG du CMTP à compter du 1er février 2019. Elle succédera au docteur Sean Tunis, titulaire d'une maîtrise en sciences et fondateur de l'organisation, qui restera au CMTP en tant que conseiller stratégique principal.

Messner a occupé différents postes de direction depuis son arrivée au CMTP en 2011. Elle a dirigé le projet Green Park Collaborative (GPC), une initiative phare du CMTP, en apportant de la clarté aux exigences des données cliniques pour le diagnostic, la génomique, l'oncologie et la neurologie moléculaires et en supervisant les travaux portant sur des données concrètes, des modèles de paiement alternatifs et autres thèmes. Messner a travaillé en étroite collaboration avec le docteur Tunis depuis la haute direction du CMTP en participant à la planification stratégique, à la gestion des opérations et à la formation d'un personnel talentueux.

« Donna Messner est une dirigeante exemplaire au CMTP et nous sommes ravis qu'elle continue de mettre à profit ses talents uniques pour étendre la portée du CMTP et renforcer ses contributions dans le domaine », a déclaré le président du conseil d'administration du CMTP, Mark Gibson.

« J'ai hâte d'affronter ce qui nous attend », a déclaré Messner. « Notre nouveau plan stratégique est axé sur la mise en oeuvre de notre programme de résultats fondamentaux tout en poursuivant nos priorités. Nous avons une équipe formidable et un riche portefeuille de projets », ajoute-t-elle.

Sous la direction du docteur Tunis, le CMTP est devenu un chef de file national reconnu qui oeuvre pour la mise en place d'un système de soins de santé où patients, cliniciens, décideurs de la santé publique et payeurs participent à la recherche clinique afin de s'assurer qu'ils disposent des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de santé. « Je suis extrêmement fier de ce que le CMTP a accompli au cours de la dernière décennie », a déclaré le docteur Tunis, qui restera profondément impliqué au sein du conseil d'administration du CMTP. « Je suis impatient de me retirer des responsabilités de gestion au quotidien pour rechercher de nouvelles idées et de nouveaux projets, tout en continuant de conseiller le CMTP sur les projets en cours et la prochaine génération de programmes », ajoute-t-il.

« Le CMTP a réalisé des progrès importants au cours des 10 dernières années », a ajouté Mark Gibson. « Je suis enthousiasmé par les projets de Donna et de son équipe qui veulent garantir que les priorités des patients et des autres parties prenantes essentielles soient prises en compte dans toutes les recherches sur les nouvelles technologies médicales », ajoute-t-il.

À propos du Centre de politique sur la technologie médicale (CMTP)

Basé à Baltimore, dans l'État du Maryland, le CMTP est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de renforcer la qualité, la pertinence et l'efficacité de la recherche clinique. Visitez www.cmtpnet.org pour plus d'informations.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 16:56 et diffusé par :