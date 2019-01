Hong Kong Airlines est la compagnie aérienne la plus ponctuelle de la région de l'Asie-Pacifique et est l'une des trois compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde en 2018





HONG KONG, 8 janvier 2019 /CNW/ - Hong Kong Airlines a une fois de plus affiché le meilleur rendement en matière de ponctualité dans la région de l'Asie-Pacifique et a maintenu sa position parmi les trois compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde pour 2018. Les résultats ont été révélés dans le dernier rapport 2019 « OAG Punctuality League », qui suit le rendement des compagnies aériennes et des aéroports en matière de ponctualité en se fondant sur les données recueillies au cours de l'année antérieure.

La note de 88,11 % en matière de ponctualité de Hong Kong Airlines est le fruit d'efforts constants pour améliorer son efficacité opérationnelle et viser l'excellence du service. La compagnie aérienne exploite ses activités à partir de l'aéroport international de Hong Kong (HKIA), l'un des carrefours les plus achalandés au monde, et est fière d'appeler le Midfield Concourse sa maison; 90 % de ses vols sont en provenance ou à destination de cet endroit. L'an dernier, Hong Kong Airlines a transporté plus de 7,64 millions de passagers vers quelque 40 destinations dans le monde.

En plus de fonctionner à partir des excellentes installations de HKIA, Hong Kong Airlines a continué de s'assurer que l'information sur les vols est partagée en temps opportun avec les parties concernées. Ces données permettent non seulement d'améliorer la gestion des postes de stationnement pour aéronef de l'aéroport, mais aussi de fournir à Hong Kong Airlines des assignations de poste de stationnement pour aéronef précises et efficaces. Hong Kong Airlines dispose d'un groupe de travail spécialisé qui surveille de près le rendement de l'entreprise en matière de ponctualité et examine les facteurs ainsi que les causes des retards afin d'éviter que de tels événements se reproduisent à l'avenir.

Hong Kong Airlines tient à remercier son personnel, ses clients et ses partenaires commerciaux qui ont soutenu la compagnie et continuent de le faire. La compagnie aérienne a fonctionné et continue de fonctionner normalement. Pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, Hong Kong Airlines a assuré plus de 1 200 vols et transporté plus de 240 000 passagers entre le 22 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.

Au cours des prochaines vacances du Nouvel An chinois, Hong Kong Airlines devrait exploiter près de 1 080 vols et transporter plus de 224 000 passagers entre le 1er et le 10 février 2019, ce qui représente une augmentation de 4,2 % du nombre de passagers transportés par rapport à la même période l'an dernier. La compagnie aérienne s'engage à offrir son meilleur service aux clients qui rentrent à la maison pour une réunion familiale ou qui iront passer du temps de qualité en voyageant en famille pendant ces vacances importantes du Nouvel An chinois.

En tant que transporteur de Hong Kong, Hong Kong Airlines est là pour rester et s'engager à offrir à ses clients plus d'options de voyage tout en assurant sa croissance à long terme.

