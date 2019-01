Tech Data s'associe à StratoZen en vue d'offrir des services de sécurité gérés





Mise en place d'un partenariat visant à fournir des solutions de sécurité gérées complètes fondées sur Fortinet par l'intermédiaire du nuage à des clients aux États-Unis

CLEARWATER, Floride, 8 janvier 2019 /CNW/ - Tech Data (Nasdaq : TECD) a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un partenariat avec StratoZen en vue d'offrir des services de sécurité gérés en nuage à ses partenaires aux États-Unis. Ces services fondés sur Fortinet comprennent la gestion des périphériques réseau ainsi que la gestion des renseignements et événements de sécurité.

La combinaison du programme matériel-service (Hardware-as-a-Service) de Tech Data/Fortinet et de la gamme de produits de sécurité de StratoZen permet aux partenaires d'offrir tous les appareils et services Fortinet nécessaires pour fournir à leurs clients les meilleures solutions de sécurité réseau. Ce partenariat permet aux utilisateurs finaux de travailler avec un seul partenaire pour gérer l'ensemble de leurs besoins en matière de sécurité réseau.

« Certains des plus grands fournisseurs de services gérés et des plus grandes entreprises au monde utilisent StratoZen pour la surveillance de la sécurité et de la conformité, et nous sommes ravis d'ajouter leurs solutions fondées sur Fortinet à notre gamme de produits de sécurité », a déclaré Alex Ryals, vice-président, Solutions de sécurité chez Tech Data. « De nombreux fournisseurs de services gérés utilisent StratoZen pour améliorer instantanément leurs capacités de sécurité, et l'expertise de Tech Data en matière de distribution et de chaîne d'approvisionnement aidera à élargir immédiatement son marché cible, fournissant à notre écosystème de partenaires une autre offre de sécurité solide. »

Les menaces à la sécurité de l'information nécessitent une technologie et des services de pointe pour assurer la sécurité des organisations. Tech Data et StratoZen fourniront des solutions complètes de sécurité gérées fondées sur Fortinet qui sont disponibles pour les fournisseurs de services gérés et les entreprises de toute taille. Avec plus de 50 000 appareils sous sa responsabilité, StratoZen s'appuie sur une technologie de pointe et une expérience approfondie pour offrir une approche vraiment complète de la sécurité de l'information.

« Nous sommes ravis de nous associer à Tech Data pour faire face aux menaces de sécurité sans cesse croissantes auxquelles sont confrontées les entreprises d'aujourd'hui, et nos partenaires de distribution mutuels bénéficieront de la valeur de la connaissance du marché et de l'expertise de Tech Data en matière de sécurité », a déclaré Kevin Prince, chef de la direction de StratoZen. « Nous avons une compréhension intime des défis de sécurité de nos clients et nous répondons à l'appel en utilisant les outils de sécurité d'entreprise de nouvelle génération pour fournir des solutions complètes et fondées sur le nuage, avec des services personnalisés pour le déploiement et la gestion ».

