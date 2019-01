EXFO annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019





Ventes de 69,2 millions $US , en hausse de 9,2 %, au-dessus du point milieu des prévisions

Commandes de 81,2 millions $US , en hausse de 23,3 %, pour un rapport commandes-facturation de 1,17

Annonce d'une entente de plusieurs millions $ auprès d'un important fournisseur de services après la clôture du trimestre

QUÉBEC, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en test, surveillance et analyse du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 30 novembre 2018.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, les ventes selon les IFRS ont atteint 69,2 millions $US, en hausse de 9,2 %, comparativement à 63,4 millions $US au premier trimestre de 2018. Les ventes du premier trimestre de 2019 incluent un apport d'Astellia de 7,5 millions $US, réduit de 0,9 million $US en raison de l'ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, les commandes, qui incluent un apport d'Astellia de 7,8 millions $US, ont atteint 81,2 millions $US, en hausse de 23,3 % d'un exercice à l'autre, comparativement à 65,9 millions $US au cours de la même période de l'exercice précédent. Au premier trimestre de l'exercice 2019, le rapport commandes-facturation a été de 1,17.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, le bénéfice brut avant amortissement* a été de 58,2 % des ventes, comparativement à 63,3 % au premier trimestre de 2018.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, la perte nette selon les IFRS a totalisé 7,5 millions $US, ou 0,14 $US l'action, comparativement à un bénéfice net de 2,7 millions $US, ou 0,05 $US l'action, au cours de premier trimestre de 2018. Au premier trimestre de l'exercice 2019, la perte nette selon les IFRS inclut des charges nettes d'un montant de 6,3 millions $US, comprenant un montant de 2,5 millions $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, un montant de 0,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions, un montant de 2,7 millions $ US en frais de restructuration après impôts, un montant de de 0,9 million $US pour l'ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis et un gain de change de 0,2 million $US.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, le BAIIA ajusté* a totalisé 2,7 millions $US, ou 3,9 % des ventes, comparativement à 6,1 millions $US, ou 9,6 % des ventes, au premier trimestre de 2018.

À compter du premier trimestre de l'exercice 2019, EXFO présente ses ventes et ses commandes selon deux nouvelles gammes de produits, soit celle des tests et mesures, et celle de l'assurance de services, systèmes et services (ASSS).

La gamme de produits de tests et mesures incluent les produits de tests optiques, de transport de données et de tests sur cuivre, incluant les appareils portatifs de terrain et les châssis pour les laboratoires et les environnements de fabrication. EXFO est le leader mondial des tests optiques et se positionne au deuxième rang des fournisseurs de solutions de tests et mesures en télécommunication.

La gamme de produits de ASSS se compose principalement de solutions d'assurance de services, de surveillance de la fibre, d'analytiques ainsi que de services professionnels, de même que d'autres solutions liées aux systèmes, telles que la simulation de réseau et la découverte de la topologie de réseau. EXFO est bien positionnée pour tirer profit de la virtualisation des réseaux et des transformations des réseaux au 5G, et fait maintenant partie des cinq plus importants fournisseurs de solutions ASSS, à la suite des acquisitions d'Ontology et d'Astellia.

Cette répartition remplace celle utilisée auparavant, qui était composée de la gamme de produits de la couche physique et de la gamme des produits de la couche de protocole. EXFO croit que cette répartition reflète davantage la stratégie à long terme de l'entreprise, tout en accroissant la comparaison avec ses pairs et la compréhension des investisseurs de ses activités.

« EXFO a généré de solides résultats financiers au cours du premier trimestre de 2019, avec des ventes au-dessus du point milieu des prévisions, alors que nous avons bénéficié d'importantes dépenses budgétaires de fin d'année civile de la part de certains fournisseurs de services de communication pour notre gamme de produits de tests et mesures, dont les commandes ont a atteint le deuxième plus haut niveau de l'histoire de l'entreprise », mentionne Philippe Morin, le président-directeur général d'EXFO. « La transformation stratégique que nous avons annoncée, qui met l'accent sur une efficacité et une rentabilité accrues, progresse selon nos plans, et devrait être complétée à la fin du deuxième trimestre. Cette nouvelle structure commence à porter fruit tant à l'interne qu'à l'externe avec une meilleure proposition de valeur et un engagement plus pertinent auprès des clients ASSS, tel que le démontre l'entente de 4,9 millions $US pour notre logiciel de topologie active en temps réel conclue auprès d'un important fournisseur de services après la clôture du trimestre ».

Principales données financières (en milliers de dollars US)



Trois mois terminés

les 30 novembre

2019

2018











Tests et mesures 49 764 $

50 186 $ Assurance de services, systèmes et services 19 416



12 968

Gains de change sur les contrats de change à terme 21



237

Ventes totales 69 201 $

63 391 $











Tests et mesures 63 996 $

52 854 $ Assurance de services, systèmes et services 17 221



12 788

Gains de change sur les contrats de change à terme 21



237

Commandes totales 81 238 $

65 879 $ Rapport commandes-facturation (commandes/ventes) 1,17



1,04

Bénéfice brut avant amortissement* 40 304 $

40 102 $

58,2 %



63,3 %













Autre information :









Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS (7 467) $

2 679 $ Amortissement des actifs incorporels 2 940 $

1 119 $ Charges de rémunération à base d'actions 418 $

402 $ Frais de restructuration 2 741 $

- $ Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces - $

(155) $ Ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis 864 $

- $ Effet net d'impôts des éléments ci-dessus (423) $

(172) $ Gain de change (215) $

(1 218) $ BAIIA ajusté* 2 728 $

6 059 $

Frais d'exploitation

Au premier trimestre de l'exercice 2019, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 26,4 millions $US, ou 38,1 % des ventes, comparativement à 23,2 millions $US, ou 36,6 % des ventes, au premier trimestre de 2018.

Au premier trimestre de l'exercice 2019, les frais de R.-D. nets ont atteint 15,2 millions $US, ou 22,0 % des ventes, comparativement à 11,3 millions $US, ou 17,8 % des ventes, au cours de la même période de l'exercice précédent. Au premier trimestre de l'exercice 2019, les frais de R.-D. nets incluent des frais de restructuration de 2,1 millions $US.

Faits saillants du premier trimestre

Ventes . Les ventes ont augmenté de 9,2 % d'un exercice à l'autre, principalement en raison de l'acquisition d'Astellia, (apport aux ventes de 7,5 millions $US au cours du trimestre), compensé en partie par un effet négatif des devises. En termes de gammes de produits, les ventes de la gamme de produits de tests et mesures ont représenté 72 % des ventes totales, contre 28 % pour la gamme de produits d'assurance de services, systèmes et services. La répartition géographique des ventes a été de 51 % en Amérique, de 33 % en Europe , Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et de 16 % en Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 9,0 % des ventes, contre 19,6 % pour les trois clients les plus importants.

. Les ventes ont augmenté de 9,2 % d'un exercice à l'autre, principalement en raison de l'acquisition d'Astellia, (apport aux ventes de au cours du trimestre), compensé en partie par un effet négatif des devises. En termes de gammes de produits, les ventes de la gamme de produits de tests et mesures ont représenté 72 % des ventes totales, contre 28 % pour la gamme de produits d'assurance de services, systèmes et services. La répartition géographique des ventes a été de 51 % en Amérique, de 33 % en , Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et de 16 % en Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 9,0 % des ventes, contre 19,6 % pour les trois clients les plus importants. Rentabilité . Au premier trimestre de 2019, EXFO a généré une perte nette selon les IFRS de 7,5 millions $US , incluait un montant de 5,1 millions $US pour la perte nette d'Astellia, nouvellement acquise, laquelle incluait un montant de 1,8 million $US en amortissement après impôts des actifs incorporels. Au premier trimestre de 2019, EXFO a généré un BAIIA ajusté de 2,7 millions $US .

. Au premier trimestre de 2019, EXFO a généré une perte nette selon les IFRS de , incluait un montant de pour la perte nette d'Astellia, nouvellement acquise, laquelle incluait un montant de en amortissement après impôts des actifs incorporels. Au premier trimestre de 2019, EXFO a généré un BAIIA ajusté de . Innovation . Au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, EXFO a raflé deux prix en innovation par le Metro Ethernet Forum (MEF). En effet, elle a remporté le prix de la solution technologique en assurance de service pour sa sonde de vérification assortie d'une solution logicielle capable d'initier des tests de surveillance sur les couches 2 à 7 et de fournir une visibilité complète. La référence en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications a aussi gagné le prix de la démonstration de faisabilité pour sa contribution au collectif Blade Runner, un projet de réalité augmentée grâce à un réseau sans fil de la 5G. Dans le cade de ce projet, EXFO s'est occupée de l'assurance de service, en fournissant des sondes virtuelles capables de procéder à l'automatisation en boucle fermée et d'assurer la continuité. Rappelons que sa participation au projet Blade Runner lui a déjà valu le prix du TM Forum pour sa contribution d'exception comme catalyseur d'innovation.



EXFO poursuit l'expansion de son portefeuille de test pour l'écosystème 400G avec le lancement d'un nouveau module de test 400G doté d'un système flexible d'interfaces optique (Open Transceiver System, ou OTS). Cette conception modulaire assure la compatibilité des interfaces optiques à haut débit actuelles et futures avec les plateformes de test d'EXFO en laboratoire et sur le terrain. EXFO a également mis sur le marché une solution automatisée tout-en-un capable de tester à la fois la polarité, la continuité et la propreté des connecteurs multifibres.

Perspectives de l'entreprise

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019, EXFO prévoit des ventes de 70,0 millions $US à 75,0 millions $US, ainsi qu'un bénéfice net selon les IFRS variant entre 0,05 $ et 0,09 $US l'action. Le bénéfice net selon les IFRS inclut des charges nettes d'un montant de 0,06 $US l'action, pour l'amortissement après impôts des actifs incorporels, les charges de rémunération à base d'actions, l'ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis, les frais de restructuration après impôts, et un gain de change anticipé. Le bénéfice net selon les IFRS inclut également un montant de 0,03 $US par action pour un gain après impôts sur la disposition d'une immobilisation, et un montant de 0,04 $US par action pour un recouvrement d'impôt différé non récurrent.

Cette prévision, qui est une déclaration prospective, a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et des taux de change à la date de ce communiqué.

Conférence téléphonique et diffusion Web

EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2019. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 794 2093. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 9817746. Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, président-directeur général et Pierre Plamondon, CPA, chef de la direction financière et vice-président des finances, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 20 h 00 le 15 janvier 2019. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 719 457 0820 et le code d'accès est le 9817746. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS

EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit les ventes non IFRS, le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. Les ventes non IFRS représentent les ventes totales plus l'ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis. Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement. Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions, frais de restructuration, variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces, ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis, et gain ou perte de change.

Ces mesures non conformes aux IFRS éliminent l'effet sur les résultats d'EXFO établis en conformité avec les IFRS d'éléments inclus dans son état de résultats qui sont non monétaires ou non typiques de l'exploitation, ou qui présentent une grande volatilité tel que le gain ou perte de change. EXFO utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que de mesurer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures non conformes aux IFRS sont également les mesures financières utilisées par les analystes financiers afin d'évaluer et de comparer le rendement d'EXFO contre ses compétiteurs et les joueurs de l'industrie dans son secteur.

Enfin, ces mesures aident EXFO à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs, en complément aux mesures conformes aux IFRS, leur permet de voir la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur. Plus important encore, elle permet une comparaison de son rendement sur une base relativement similaire à d'autres sociétés fermées ou ouvertes dans son industrie mondiale.

Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres sociétés et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.

Le tableau suivant présente un rapprochement des ventes non IFRS et des ventes selon les IFRS, en milliers de dollars US :

Ventes non IFRS



Trois mois terminés

les 30 novembre

2018

2017











Ventes selon les IFRS 69 201 $

63 391 $ Ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis 864



-













Ventes non IFRS 70 065 $

63 391 $

Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :

BAIIA ajusté























Trois mois terminés

les 30 novembre

2018



2017













Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS pour la période (7 467) $

2 679 $











Ajouter (déduire) :





















Amortissement des immobilisations corporelles 1 429



1 154

Amortissement des actifs incorporels 2 940



1 119

Intérêts et autres dépenses 377



338

Impôts sur les bénéfices 1 641



1 740

Charges de rémunération à base d'actions 418



402

Frais de restructuration 2 741



-

Variation de la juste valeur contrepartie conditionnelle en espèces -



(155)

Ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis 864



-

Gain de change (215)



(1 218)

BAIIA ajusté pour la période 2 728 $

6 059 $











BAIIA ajusté en pourcentage des ventes 3,9 %



9,6 %



EXFO inc. Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)





Au

Au



30 novembre

31 août



2018

2018 Actif

























Actif à court terme

























Espèces

18 087 $

12 758 $ Placements temporaires

1 976



2 282

Comptes débiteurs











Clients

50 364



47 273

Autres

3 693



4 137

Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer

4 694



4 790

Stocks

39 186



38 589

Charges payées d'avance

5 019



5 291

Autres actifs

2 264



2 279





125 283



117 399















Crédits d'impôt à recouvrer

47 527



47 677

Immobilisations corporelles

43 687



44 310

Actifs incorporels

26 507



29 866

Goodwill

39 115



39 892

Actifs d'impôt différé

4 270



4 714

Autres actifs

661



686





287 050 $

284 544 $ Passif

























Passif à court terme

























Emprunt bancaire

21 399 $

10 692 $ Comptes créditeurs et charges courues

49 590



47 898

Provisions

2 338



2 954

Impôts sur les bénéfices à payer

557



873

Produits reportés

18 564



16 556

Autres passifs

3 109



3 197

Portion à court terme de la dette à long terme

2 808



2 921





98 365



85 091















Provisions

2 605



2 347

Produits reportés

8 320



6 947

Dette à long terme

5 185



5 907

Passifs d'impôt différé

5 117



5 910

Autres passifs

540



421





120 132



106 623















Capitaux propres











Capital social

92 580



91 937

Surplus d'apport

18 245



18 428

Bénéfices non répartis

107 186



114 906

Cumul des autres éléments du résultat global

(51 093)



(47 350)





166 918



177 921



















287 050 $

284 544 $

EXFO inc. États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)





Trois mois terminés



les 30 novembre



2018

2017













Ventes

69 201 $

63 391 $













Coût des ventes (1)

28 897



23 289

Frais de vente et d'administration

26 375



23 193

Frais de recherche et de développement nets

15 224



11 252

Amortissement des immobilisations corporelles

1 429



1 154

Amortissement des actifs incorporels

2 940



1 119

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces

?



(155)

Intérêts et autres dépenses

377



338

Gain de change

(215)



(1 218)















Bénéfice (perte) avant les impôts sur les bénéfices

(5 826)



4 419















Impôts sur les bénéfices

1 641



1 740















Bénéfice net (perte nette) pour la période

(7 467) $

2 679 $













Bénéfice net (perte nette) de base et dilué(e) par action

(0,14) $

0,05 $













Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers)

55 184



54 805















Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers)

55 184



55 793



(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.

EXFO inc. États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)





Trois mois terminés



les 30 novembre



2018

2017













Bénéfice net (perte nette) pour la période

(7 467) $

2 679 $ Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices











Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net (perte nette)











Ajustement au titre de la conversion des devises

(3 356)



(4 130)

Gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme

(687)



(524)

Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net (perte nette)

91



(383)

Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme

209



215

Autres éléments du résultat global

(3 743)



(4 822)















Résultat global pour la période

(11 210) $

(2 143) $

EXFO inc. États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)



Trois mois terminés le 30 novembre 2017



Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices

non répartis

Cumul des

autres éléments du résultat global

Total des capitaux propres































Solde au 1er septembre 2017

90 411 $

18 184 $

127 160 $

(38 965) $

196 790 $ Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

598



(598)



?



?



?

Charges de rémunération à base d'actions

?



430



?



?



430

Bénéfice net pour la période

?



?



2 679



?



2 679

Autres éléments du résultat global





























Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



(4 130)



(4 130)

Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 215 $

?



?



?



(692)



(692)

































Total du résultat global pour la période

























(2 143)

































Solde au 30 novembre 2017

91 009 $

18 016 $

129 839 $

(43 787) $

195 077 $







Trois mois terminés le 30 novembre 2018



Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices non répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des capitaux propres































Solde au 1er septembre 2018

91 937 $

18 428 $

114 906 $

(47 350) $

177 921 $ Adoption de l'IFRS 9

?



?



(253)



?



(253)

Solde ajusté au 1er septembre 2018

91 937



18 428



114 653



(47 350)



177 668

Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

643



(643)



?



?



?

Charges de rémunération à base d'actions

?



460



?



?



460

Perte nette pour la période

?



?



(7 467)



?



(7 467)

Autres éléments du résultat global





























Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



(3 356)



(3 356)

Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 209 $

?



?



?



(387)



(387)

































Total du résultat global pour la période

























(11 210)

































Solde au 30 novembre 2018

92 580 $

18 245 $

107 186 $

(51 093) $

166 918 $

EXFO inc. États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)



Trois mois terminés

les 30 novembre

2018

2017











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Bénéfice net (perte nette) pour la période (7 467) $

2 679 $ Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces









Charges de rémunération à base d'actions 418



402

Amortissement 4 369



2 273

Radiation d'immobilisations ?



124

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces ?



(155)

Produits reportés 3 922



(782)

Impôt différé (29)



(240)

Variation du gain/perte de change (529)



(247)



684



4 054













Variation des éléments d'exploitation hors caisse









Comptes débiteurs (4 052)



1 085

Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt (998)



59

Stocks (1 361)



(1 953)

Charges payées d'avance 183



318

Autres actifs (12)



4

Comptes créditeurs, charges courues et provisions 3 132



(1 369)

Autres passifs (51)



188



(2 475)



2 386

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions de placements temporaires ?



(234)

Dispositions de placements temporaires 342



?

Achats d'immobilisations (2 882)



(1 991)

Participation dans une entreprise associée ?



(10 311)

Regroupement d'entreprises, déduction faite des espèces acquises ?



(9 540)



(2 540)



(22 076)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Emprunt bancaire 11 257



2

Remboursement de la dette à long terme (717)



(70)



10 540



(68)













Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces (196)



(226)













Variation des espèces 5 329



(19 984)

Espèces au début de la période 12 758



38 435

Espèces à la fin de la période 18 087 $

18 451 $

