RBC Gestion mondiale d'actifs et BlackRock Canada annoncent une alliance stratégique qui transformera le marché canadien des FNB





Représentant au total 60 milliards de dollars, RBC iShares sera la gamme de FNB la plus complète au Canada.

Les investisseurs bénéficieront d'un accès à la fois aux fonds et à l'expertise en matière d'exploitation de iShares, ainsi qu'aux ressources et aux solutions de RBC.

TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») et Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada ») ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique qui donnera lieu à la gamme de FNB la plus complète sur le marché canadien.

Cette alliance transformatrice unit deux chefs de file du marché : le plus grand gestionnaire de FNB au monde et le principal gestionnaire d'actifs au Canada1.

Une nouvelle norme pour le secteur canadien des FNB

Les familles de FNB offertes au Canada par BlackRock Canada et RBC GMA Inc. sont réunies sous une seule marque - RBC iShares. Globalement, cette gamme de solutions, qui représente 60 milliards de dollars d'actifs, constitue l'offre de FNB la plus large et la plus complète au Canada en regroupant des stratégies indicielles, factorielles, quantitatives et actives. La gamme RBC iShares comprend au total 150 FNB : 106 solutions indicielles liquides, de grande qualité et assorties de frais concurrentiels gérées par BlackRock Canada, et 44 solutions indicielles à gestion active et à bêta intelligent gérées par RBC GMA Inc.

« Cette alliance dont profiteront les investisseurs canadiens témoigne de l'importance que nous attachons en permanence aux intérêts de nos clients, a déclaré Damon Williams, chef de la direction, RBC Gestion mondiale d'actifs. Les investisseurs canadiens méritent un choix, une qualité et des frais inégalés. C'est ce que RBC iShares leur offre. Cette décision qui marque une nouvelle étape enthousiasmante dans le secteur des FNB s'inscrit dans notre démarche d'expansion continue de nos gammes de fonds communs de placement de premier plan au Canada. »

L'alliance n'entraîne aucun changement de nom ou de symbole boursier des FNB RBC ou des FNB iShares de BlackRock.

Accès à la gamme de FNB la plus complète au Canada

Les investisseurs et les conseillers canadiens pourront accéder aux FNB RBC iShares par l'intermédiaire des modes qu'ils connaissent et auxquels ils font confiance, y compris les conseillers de plein exercice, les sociétés de courtage réduit et les plateformes de conseillers-robots.

« À l'échelle mondiale, iShares est réputée pour l'étendue de son offre de FNB, son expertise en matière d'exploitation de la technologie et la formation des conseillers. De son côté, RBC Gestion mondiale d'actifs est le chef de file des fonds communs de placement au Canada et s'est démarquée en élaborant des solutions innovantes, a déclaré Martin Small, chef, iShares - États-Unis et Canada, BlackRock. Nous avons pour ambition de définir une nouvelle norme pour le marché canadien des FNB en proposant les meilleurs solutions et services, et de contribuer à la croissance du secteur grâce à des technologies et à des outils innovants à l'intention des gestionnaires. »

Pat Chiefalo, chef, iShares - Canada, a ajouté : « Cette alliance transformera le secteur des FNB en fournissant aux investisseurs canadiens les FNB auxquels ils font confiance, l'expertise en placements de classe mondiale qu'ils recherchent, et le service qu'ils méritent. »

Modèle de distribution unifié

Dans le cadre de RBC iShares, RBC GMA Inc. et BlackRock Canada offriront aux investisseurs et aux conseillers un modèle unifié de service et de soutien à la distribution. Ensemble, elles mettront au point de nouvelles stratégies innovantes en vue d'accroître et de perfectionner la gamme de solutions. Les deux sociétés demeureront des entités juridiques distinctes. Chaque société continuera d'assumer séparément ses responsabilités en ce qui concerne la gestion de fonds et les services-conseils en gestion de portefeuille pour ses ressources de base propres, tout en tirant parti des forces et de l'expertise de l'autre société.

Des services spécialisés seront aussi offerts aux tiers gestionnaires de portefeuilles sous gestion discrétionnaire, aux tiers conseillers et aux institutions, notamment des services de soutien liés aux marchés des capitaux, des ressources en élaboration de portefeuilles et l'accès à des stratégistes spécialisés en FNB.

Changements prévus pour améliorer et uniformiser la gamme de FNB RBC iShares

Mettant à profit les occasions offertes par l'alliance stratégique, RBC GMA Inc. a annoncé des changements pour un certain nombre de FNB indiciels et de fonds communs de placement indiciels de RBC. Ces changements favoriseront les investisseurs grâce à des économies d'échelle et à la simplification de la gamme de FNB RBC iShares. Les changements apportés aux FNB RBC offrent une hausse d'efficience et de liquidité, et, dans certains cas, une légère réduction des frais de gestion. Les changements proposés sont assujettis à l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de parts.

Dans le cadre de l'alliance stratégique, RBC GMA Inc. et BlackRock Canada collaboreront afin de saisir d'autres occasions d'améliorer la gamme RBC iShares au fil du temps.

Pour en savoir plus sur la gamme de FNB RBC iShares, investisseurs et conseillers peuvent consulter le site rbcishares.com .

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC iShares englobent les FNB iShares, gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, et les FNB RBC, gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 425 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à embellir leur avenir financier. En tant que fiduciaire, nous offrons les solutions dont nos clients ont besoin pour atteindre leurs principaux objectifs. Au 30 septembre 2018, la société gérait environ 6 440 milliards de dollars US d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com .

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 1 800 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 30 septembre 2018, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus de fonds que toute autre société de placement.

1 En fonction de leurs actifs sous gestion au 30 septembre 2018, RBC Gestion mondiale d'actifs est la première société de fonds au Canada (source : IFIC) et BlackRock, Inc., avec ses sociétés affiliées dans le monde, est le premier gestionnaire de FNB au monde (source : BlackRock, Inc.).

