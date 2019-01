JD Digits apporte la robotique avancée et les technologies d'informatique urbaine au CES 2019





LAS VEGAS, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- JD Digits, la principale société de technologie numérique en Chine, a dévoilé, lors du Consumer Electronics Show 2019 à Las Vegas, son châssis robotique universel tout récemment conçu, capable d'aider les ingénieurs du monde entier à développer des robots avec davantage de flexibilité et d'efficacité.

Le châssis universel AMR commercial JD, développé de manière indépendante par JD Digits, est doté d'un positionnement précis ainsi que de fortes capacités de compatibilité, et est par ailleurs capable de planifier et de suivre des routes automatiquement. JD Digits présente également les technologies d'informatique urbaine au CES 2019.

Intégrant le lidar, les ultrasons, l'évitement des collisions, des capteurs de prévention des chutes, des algorithmes avancés de reconnaissance vocale et de contrôle, ce châssis universel peut fonctionner de manière efficace, sûre et stable. Sa marge d'erreur pour un positionnement précieux est inférieure à 20 mm. Proposant plusieurs interfaces et un kit de développement logiciel pour plateformes multiples, le châssis est compatible avec une variété de modules robotiques.

Le châssis est parfaitement adapté aux robots d'inspection et robots de services commerciaux dans plusieurs scénarios, comme l'accueil et l'orientation des visiteurs dans les centres commerciaux et les banques, la livraison de colis dans les hôpitaux, la réalisation d'inspections dans les centres de données Internet et les patrouilles dans les parcs.

JD Digits présente également un robot d'inspection intelligent qui peut être utilisé pour effectuer des contrôles de l'environnement et des équipements dans les salles de données, ainsi que pour les stocks d'actifs et les contrôles de sécurité.

Il intègre sans difficulté la technologie d'intelligence artificielle aux opérations traditionnelles et aux tâches de maintenance. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage profond et de technologies avancées de visionique, le robot peut effectuer des inspections automatiques et est également équipé pour la reconnaissance et le suivi intelligents des objets.

Autre fait marquant lors du CES : JD Digits présentera ses solides technologies d'informatique urbaine. La société a exploité les mégadonnées et les technologies d'intelligence artificielle pour créer un système d'exploitation urbain intelligent JD qui intègre des systèmes de capteurs urbains, des systèmes de gestion des données et des modèles d'analyse des mégadonnées. Le système peut fournir des solutions personnalisées pour les villes intelligentes, améliorer l'efficacité des opérations urbaines, renforcer la qualité de la vie en ville et assurer le développement durable de l'écosystème urbain.

Par exemple, en adoptant les modèles de pointe en matière de mégadonnées et d'intelligence artificielle, son système de portrait urbain peut prédire avec précision la circulation dans différentes zones d'une ville, élément important lorsqu'il s'agit de gérer les transports et la sécurité publics. Son système de redéploiement des ambulances est capable de réduire jusqu'à 20 pour cent le délai d'intervention moyen des ambulances.

Au cours des cinq dernières années, JD Digits est devenu un leader mondial en capacités de traitement des données et dans la mise en oeuvre de technologies avancées liées aux données, l'intelligence artificielle et l'IdO comptant parmi les principaux atouts de la société. Les résultats technologiques en matière de données de JD Digits incluent ses capacités de base relatives à l'entreposage des données, l'exploration de données et l'analyse visuelle, ainsi que d'autres fonctions liées aux données.

Le CES 2019 est la première apparition internationale de JD Digits depuis que la société a changé de nom au mois de novembre dernier. La stratégie de la société en matière de technologie numérique consiste à devenir un partenaire de choix pour promouvoir le développement du secteur grâce à Internet, à la numérisation et à «?l'intelligentisation?», afin de réduire au final les coûts de production, d'améliorer l'expérience utilisateur, d'accroître les revenus industriels et de moderniser les modèles industriels.

À propos de JD Digits

Avant sa complète modernisation et son changement de nom en novembre 2018, JD Digits était connue sous le nom de JD Finance. Son objectif opérationnel consiste à relier le secteur de la finance et l'économie réelle en utilisant les technologies numériques, en renforçant l'influence d'Internet, en consolidant le développement des industries intelligentes et numériques, en favorisant le développement de l'économie réelle et en créant une plus grande valeur sociale.

Grâce à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de mégadonnées, d'intelligence artificielle, d'Internet des objets et de blockchain, JD Digits s'est engagée dans de nombreux domaines tels que la finance, l'informatique urbaine, l'agriculture, les services aux campus et le marketing numérique. À l'avenir, JD Digits s'intégrera dans des secteurs de l'économie réelle et explorera plus en profondeur les modèles commerciaux actuels et les tendances en développement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/804869/JD_Digits_CES_2019.jpg

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 15:55 et diffusé par :