Hay River bénéficiera d'une meilleure sécurité alimentaire et de ponts plus sûrs





HAY RIVER, NT, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les projets d'infrastructure dans le Nord permettent d'assurer une croissance économique soutenue, de bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives, et de répondre aux besoins uniques des résidents du Nord.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et des Investissements des Territoires du Nord-Ouest, étaient à Hay River pour annoncer un financement conjoint de plus de 8,8 millions de dollars pour l'usine de transformation du poisson de Hay River.

Cet investissement appuiera la construction d'une nouvelle usine de transformation du poisson de 1 600 mètres carrés à Hay River, où l'on pourra transformer environ 1,4 million de kilogrammes de poisson pêché localement en une variété de produits de haute qualité pour la vente et l'exportation. Ce projet comprend la construction du bâtiment, des aires d'entreposage frigorifique, des quais de chargement, du stationnement et des allées.

Le gouvernement du Canada a déjà investi 1,45 million de dollars pour l'équipement de traitement, la conception et la planification du site de l'usine dans le cadre du programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor).

L'usine de transformation du poisson de Hay River aura une incidence positive sur la sécurité alimentaire dans les Territoires du Nord-Ouest en rendant une source locale de protéines propres, saines et durables plus facilement accessible dans les collectivités qui dépendent largement des aliments importés. Ce projet stimulera également le développement économique régional et la diversité en offrant des possibilités d'emploi aux travailleurs actuels et futurs du secteur de la pêche du Grand lac des Esclaves.

L'événement d'aujourd'hui souligne également le début de la construction du projet de construction du pont de Hay River à Pine Point. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé le financement de ce projet dans le cadre de l'Initiative d'amélioration routière des Territoires du Nord-Ouest en 2016. Le pont modernisé aura une capacité de charge plus élevée pour les véhicules industriels, ce qui facilitera le transport des marchandises et la prestation de services dans la collectivité. La construction devrait être terminée d'ici l'automne 2019 et créera entre 15 et 20 nouveaux emplois de bonne qualité.

Citations

« L'investissement du gouvernement du Canada dans l'usine de transformation du poisson de Hay River appuiera non seulement la croissance économique dans le Nord, mais il permettra aussi aux résidents de disposer d'une source de poisson saine, locale et fiable. De plus, le projet de remise en état du pont de Hay River à Pine Point appuiera le transport des biens et la prestation de services dans la région, ce qui améliorera la qualité de vie des membres de la collectivité. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement, les pêcheurs locaux bénéficieront d'un meilleur contrôle sur la transformation et la commercialisation de leurs produits. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets novateurs qui favorisent le développement économique et le bien-être des collectivités du Nord. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels à la croissance et à la diversification de notre économie. Cela comprend des investissements dans des bâtiments comme l'usine de transformation du poisson de Hay River, mais aussi dans des infrastructures de transport comme le pont de Pine Point qui relie nos territoires aux marchés et offre des possibilités à notre population. »

L'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et des Investissements des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit un montant maximal de 6 654 000 $ dans le projet d'usine de transformation du poisson de Hay River dans le cadre du plan Investir dans le Canada . Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest y consacre 2 218 000 $ et assumera le reste des coûts du projet. Les coûts admissibles de ce projet totalisent 8 872 000 $.

investit un montant maximal de 6 654 000 $ dans le projet d'usine de transformation du poisson de dans le cadre du plan . Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest y consacre 2 218 assumera le reste des coûts du projet. Les coûts admissibles de ce projet totalisent 8 872 000 $. Le gouvernement du Canada a déjà investi 1,45 million de dollars par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pour l'équipement de traitement, la conception et la planification du site de l'installation.

a déjà investi 1,45 million de dollars par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pour l'équipement de traitement, la conception et la planification du site de l'installation. Le gouvernement du Canada a fourni 75 pour cent du financement nécessaire pour le pont de Hay River à Pine Point et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a assumé le reste des coûts du projet d'une valeur totale de 14,7 millions de dollars.

a fourni 75 pour cent du financement nécessaire pour le pont de à Pine Point et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a assumé le reste des coûts du projet d'une valeur totale de 14,7 millions de dollars. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre de ce financement, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

De cette somme, 4 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure réalisés dans les communautés autochtones.

SOURCE Infrastructure Canada

