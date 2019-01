De meilleurs services d'aqueduc et d'égout pour les résidents de la région de Halton





Dix nouveaux projets approuvés dans sept collectivités de l'Ontario

RÉGION DE HALTON, ON, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario sont déterminés à s'assurer que les Canadiens ont accès à des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées modernes et fiables qui répondent à leurs besoins. Grâce aux investissements dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, on offrira aux résidents une eau potable plus propre et plus sûre, on protégera les cours d'eau et on préservera les écosystèmes locaux.

L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démographiques, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Gary Carr, président de la région de Halton, ont annoncé aujourd'hui deux nouveaux projets qui seront réalisés dans la région de Halton dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral assumera jusqu'à 50 pour cent des coûts de ces projets, soit un maximum de 4 029 412 $. Le gouvernement provincial leur consacrera plus de 2 014 706 $ et la Corporation de la Municipalité régionale de Halton fournira le reste du financement.

Ces deux projets permettront de protéger les services d'aqueduc puisqu'on isolera et abaissera les conduites d'alimentation à Georgetown, Acton, Oakville et Burlington. Par conséquent, les résidents et les entreprises locales continueront d'avoir un accès fiable à de l'eau propre toute l'année, malgré les conditions météorologiques changeantes.

De plus, un financement fédéral de 320 500 $ alloué à huit autres projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées profitera à six autres collectivités de l'Ontario. Le gouvernement provincial consacre 160 250 $ à ces huit projets.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario pour le FEPTEU.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont essentielles pour maintenir un environnement sain et offrir une qualité de vie élevée aux Canadiens. Nos investissements dans la région de Halton permettront aux résidents d'avoir un accès fiable à de l'eau potable propre toute l'année. Ces projets, de même que les autres que nous annonçons aujourd'hui en Ontario, permettent à nos collectivités de demeurer parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et élever une famille. »

L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des investissements judicieux dans les infrastructures aident les résidents de nos plus grandes villes et de nos plus petites villes. Nous voulons faciliter la vie des gens de toute la province, y compris ici à Halton, où ces projets permettront aux résidents de continuer à avoir accès à de l'eau propre dans leurs maisons et leurs entreprises locales toute l'année, quelle que soit la température. Grâce à ces projets, l'eau sera accessible et fiable pendant de nombreuses années. »

L'honorable Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom du conseil régional, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leurs investissements dans les infrastructures régionales dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Ces importants investissements dans les infrastructures permettent aux résidents de continuer d'avoir accès à une eau potable fiable et de grande qualité ainsi qu'à une qualité de vie élevée. »

Gary Carr, président régional de Halton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral fournit 4 349 912 $ pour les 10 projets annoncés aujourd'hui. Le gouvernement provincial leur consacre 2 174 956 $ et les bénéficiaires assumeront le reste des coûts.

les bénéficiaires assumeront le reste des coûts. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario réalise le plus important investissement d'infrastructure de son histoire dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des projets d'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Ontario

Dix nouveaux projets approuvés dans sept collectivités

De nouveaux projets visant l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées ont été approuvés dans le cadre de l'entente Canada-Ontario relative au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, en plus de favoriser une économie propre.

Le gouvernement du Canada fournit à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (pour couvrir jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit une somme maximale de 270 millions de dollars (pour couvrir jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les bénéficiaires fourniront le reste du financement. Plus de 1 300 projets d'aqueduc et d'égout améliorent la qualité de vie des résidents de plus de 470 collectivités dans le cadre du FEPTEU.

Dans le cadre du plan à long terme du gouvernement du Canada, plus de 2,8 milliards de dollars seront investis dans des projets d'infrastructure verte dans tout l'Ontario.

Les 10 projets suivants, en Ontario, ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 4 349 912 $ et d'un financement provincial totalisant 2 174 956 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Halton, Corporation de la Municipalité régionale de Programme de réduction du gel des conduites d'eau - phase 2 Georgetown 679 500 $ 339 750 $ Halton, Corporation de la Municipalité régionale de Programme de réduction du gel des conduites d'eau - phase 3, 4 et 5 Acton, Oakville et Burlington 3 349 912 $ 1 674 956 $ Malahide, canton de Tubage des ponceaux d'évacuation des eaux fluviales existants situés le long du chemin Springerhill et du chemin Calton Line 37 000 $ 18 500 $ Première Nation de Mishkeegogamang Alimentation électrique de secours pour la station de traitement de l'eau desservant 10 Houses 96 000 $ 48 000 $ Oliver Paipoonge, Municipalité de Projet de remise en état et de modernisation du réseau d'aqueduc 50 000 $ 25 000 $ Pelee, canton de Amélioration de la station de traitement de l'eau de la rive ouest de l'île Pelée et des génératrices de la station de distribution d'eau de la rive est 7 500 $ 3 750 $ Penetanguishene, Ville de Installation d'un puits de surveillance Sentinel 10 000 $ 5 000 $ Penetanguishene, Ville de Conception technique pour l'installation d'un système de déchloration 37 500 $ 18 750 $ Penetanguishene, Ville de Remise en état de la station de pompage du chemin Navy Lane 62 500 $ 31 250 $ South Bruce Peninsula, Corporation de la Ville de Conception et approbations de la génératrice de secours pour la station de traitement des eaux usées 20 000 $ 10 000 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

http://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 15:35 et diffusé par :