Ô Canada ! RBC accueille de nouveaux talents canadiens et accroît son engagement envers le golf au pays





Quatre golfeurs canadiens se joignent à l'Équipe RBC et deviennent ambassadeurs de la marque

TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a accueilli Corey Conners, Brittany Marchand, Ben Silverman et Roger Sloan au sein de l'Équipe RBC. Ces quatre Canadiens se joignent à un groupe de joueurs d'élite qui comprend entre autres leurs compatriotes Adam Hadwin, Brooke Henderson et Alena Sharp.

À l'approche d'une saison de golf historique qui sera marquée par le plus grand nombre de Canadiens participant au circuit PGA TOUR à ce jour, RBC poursuit l'expansion de son engagement envers ce sport au pays en élargissant la portée de son programme d'ambassadeurs de la marque. Désormais, tous les joueurs canadiens qui ont fait leur place dans les circuits LPGA et PGA TOUR peuvent joindre le programme canadien de l'Équipe RBC - qui compte actuellement 10 membres.

Cette expansion, qui s'inscrit dans le cadre du soutien continu offert par RBC aux golfeurs canadiens, comprend du financement à l'équipe nationale de golf amateur et à la formation Jeune pro, ainsi qu'une contribution aux championnats nationaux de golf amateur, en partenariat avec Golf Canada.

Créée en 2009, l'Équipe RBC compte 18 golfeurs et golfeuses d'élite qui incarnent les plus hauts niveaux d'excellence dans la pratique du golf. En plus de porter la marque RBC sur leurs vêtements et leur sac de golf, les nouveaux ambassadeurs appuieront les événements à l'intention des clients et les initiatives de marketing de RBC.

Commanditaire en titre du tournoi RBC Heritage et de l'Omnium canadien RBC, RBC est fière d'être également le partenaire bancaire et financier officiel de chacun des ambassadeurs de l'Équipe RBC.

En bref :

Corey Conners : A terminé deux fois parmi les 15 premiers durant la saison 2018 du PGA TOUR

: A terminé deux fois parmi les 15 premiers durant la saison 2018 du PGA TOUR Brittany Marchand : S'est qualifiée pour les rondes finales à 12 tournois sur 16 en 2018, sa première saison du LPGA TOUR

: S'est qualifiée pour les rondes finales à 12 tournois sur 16 en 2018, sa première saison du LPGA TOUR Ben Silverman : A terminé quatre fois parmi les 15 premiers durant la saison 2018 du PGA TOUR

: A terminé quatre fois parmi les 15 premiers durant la saison 2018 du PGA TOUR Roger Sloan : A terminé au 12e rang du palmarès des gains du Web.com Tour

Citations :

« J'ai eu l'occasion de collaborer avec RBC dans le cadre du programme Jeune pro d'Équipe Canada. Maintenant que je participe au PGA TOUR, je suis heureux que RBC m'appuie de nouveau et je la remercie de tout ce qu'elle fait pour le golf au Canada. Je crois que c'est le début d'un chapitre emballant dans mon parcours. »

- Corey Conners, ambassadeur de l'Équipe RBC

« Je suis fière et reconnaissante de faire partie de l'Équipe RBC. RBC a beaucoup investi dans notre sport. C'est en partie grâce à ce soutien que nous pouvons nous améliorer et briller sur la scène mondiale. J'ai hâte de mieux connaître l'équipe et je me réjouis à l'idée de ce qui m'attend. »

- Brittany Marchand, ambassadrice de l'Équipe RBC

« Par son soutien de longue date du golf, RBC contribue au renforcement des liens avec ses clients et avec les amateurs de golf partout dans le monde. Nous avions déjà établi une relation avec plusieurs de ces joueurs quand ils étaient amateurs, notamment Corey et Brittany. Nous poursuivons maintenant ce partenariat alors qu'ils tentent d'atteindre le niveau de golf le plus élevé sur la scène internationale. »

- Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC

« L'annonce d'aujourd'hui marque un moment important pour le golf de haut niveau au Canada. Voir les efforts et les résultats d'athlètes canadiens ainsi reconnus est formidable. RBC appuie depuis longtemps le golf amateur et professionnel au Canada, et en voilà une autre brillante démonstration. »

- Derek Ingram, entraîneur de l'équipe nationale masculine, Golf Canada

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 15:00 et diffusé par :