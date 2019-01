Lanny Davis, le porte-parole de Firtash, appelle les procureurs américains à rectifier l'information transmise aux tribunaux autrichiens. Firtash n'a jamais proposé de pots-de-vin, malgré les fausses allégations des procureurs





Il cite le rapport du New York Times selon lequel c'est McKinsey et non Firtash, qui a créé la diapositive proposant des pots-de-vin et que les procureurs américains considèrent comme une « preuve indéniable » de pots-de-vin proposés par Firtash

WASHINGTON, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Lors de conférences de presse téléphoniques internationales délivrées aux médias américains, européens et indiens, Lanny J. Davis, le porte-parole américain de Dmitry Firtash ? qui fait l'objet d'un acte d'accusation à la Cour fédérale des États-Unis, dressé par les procureurs du Ministère américain de la justice à Chicago ?, a appelé lesdits procureurs à « rectifier l'information » relative à leur « fausse » déclaration devant les tribunaux autrichiens, selon laquelle Firtash et ses collègues ont rédigé un document proposant de « soudoyer » des fonctionnaires indiens pour obtenir un permis d'exploitation minière de titane en Inde.

Le 31 décembre 2018, le New York Times a publié un long rapport démontrant que la « preuve indéniable » sur laquelle s'appuient les procureurs américains pour prouver que Firtash aurait proposé de soudoyer des fonctionnaires indiens ne constituait en rien une preuve. Au contraire, le Times a démontré que ce document ? une simple diapositive PowerPoint ? mentionnant des pots-de-vin pour soudoyer les fonctionnaires indiens cités pour obtenir le permis d'exploitation minière, a été en réalité entièrement créé par McKinsey & Company et non par Firtash et ses collègues. Consultez le lien ici.

Dan Webb, l'avocat de M. Firtash et ancien procureur de Chicago, est cité dans l'article du Times : « M. Firtash n'a aucun rapport avec la création ou la présentation de la diapositive PowerPoint proposant des pots-de-vin et produite par les procureurs américains à l'appui d'une demande d'extradition de Firtash. »

Davis a également souligné que l'acte d'accusation de Firtash, rendu public en 2013, « ne contenait pas un seul mot ou allégation selon lequel ou laquelle M. Firtash aurait versé des pots-de-vin à quiconque, en Inde ou ailleurs », ajoutant que : « Nous croyons et espérons que les procureurs de Chicago enverront les observations écrites pertinentes au Ministère autrichien de la justice, ainsi qu'aux tribunaux autrichiens, pour rectifier l'information [maintenant qu'ils savent avec certitude que leur accusation écrite contre M. Firtash, reposant sur la diapositive, était fausse] et retirer leurs fausses allégations selon lesquelles la diapositive constituait une « preuve indéniable ». Elle n'est en réalité en aucun cas une preuve de pots-de-vin proposés par M. Firtash.

DIFFUSÉ PAR DAVIS GOLDBERG GALPER, AGENT ÉTRANGER AGRÉÉ, POUR LE COMPTE DE DMITRYO FIRTASH. DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS, WASHINGTON, D.C.

Contact : Eleanor McManus

emcmanus@dggpllc.com

(202) 899-3846 bureau

(202) 460-1451 portable

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 14:58 et diffusé par :