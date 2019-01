Westinghouse annonce des premiers changements dans son organisation





L'entreprise opte pour la rationalisation afin d'augmenter la valeur pour le client

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company, un leader mondial de la technologie, des combustibles et des services nucléaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle va mettre en oeuvre la première phase des changements dans son organisation, qui visent à mieux cibler sa clientèle et à renforcer ses services mondiaux et ses capacités de gestion de la chaîne logistique.

Ces changements dans l'organisation vont consolider le modèle de vente et de livraison de Westinghouse en adaptant la responsabilité en termes de prestation de services et livraison des produits aux différentes régions et en assurant un approvisionnement mondial optimal. L'entreprise prévoit que toutes les phases de cette mise en oeuvre seront terminées au début du troisième trimestre 2019.

« Westinghouse a entrepris un processus de transformation de sa façon d'offrir ses produits et services à ses clients le plus efficacement possible, ce qui va créer de la valeur pour l'entreprise », a déclaré José Emeterio Gutiérrez, président-directeur général. « Les changements seront un catalyseur tandis que nous redoublerons d'efforts pour améliorer les activités principales de l'entreprise et notre chaîne logistique mondiale, et que nous travaillerons sans relâche pour atteindre des normes d'excellence en termes de qualité, de sécurité, de service à la clientèle et d'innovation. »

Voici les principales améliorations :

Création d'unités opérationnelles axées sur la clientèle, au service du parc nucléaire existant, dotées de points de responsabilité uniques pour la vente et la livraison aux centrales nucléaires en exploitation.

Développement d'une nouvelle unité opérationnelle, responsable des principaux secteurs de croissance liés aux étapes spécifiques des solutions pour le cycle de vie des centrales, comprenant la livraison de nouvelles centrales, les services de déconstruction, désactivation et dépollution des centrales, ainsi que des services gouvernementaux..

Création d'une fonction de soutien à l'exécution des opérations pour construire une chaîne logistique mondiale dans une organisation de premier plan, qui épaulera les unités opérationnelles grâce à une solide organisation de l'approvisionnement. Cette fonction apportera également des services d'ingénierie, de fabrication et d'autres capacités techniques à l'échelle mondiale afin de veiller à ce que nos clients reçoivent la gamme complète des produits, innovations et capacités techniques de Westinghouse.

Ce modèle d'unités opérationnelles améliorées signifie une nouvelle évolution du modèle d'exploitation de Westinghouse. En vertu de ce modèle, le rôle du directeur d'exploitation a été restructuré dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'entreprise. Le directeur d'exploitation Mark Marano a donc choisi de prendre sa retraite.

S'exprimant sur la transition, M. Gutiérrez a déclaré : « Mark a fait un travail remarquable en apportant son soutien à l'entreprise dans l'exercice de ses fonctions chez Westinghouse et pendant le processus de notre chapitre 11 et au-delà, à titre de directeur de l'exploitation. Nous remercions Mark pour ses qualités de dirigeant durant la délicate période de transformation que Westinghouse a traversée et pour les services qu'il a rendus à l'industrie ».

David Howell sera président des services aux centrales en exploitation sur le continent américain et assumera sans relâche la responsabilité de l'exécution commerciale, ainsi que la responsabilité liée à la livraison. Ce changement puise dans la solide expérience de David en matière d'exploitation, ainsi que dans les relations étroites qu'il a nouées avec ses clients.

Bill Poirier sera président de l'unité opérationnelle des services prêtés aux centrales en exploitation dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à titre provisoire, pendant que l'entreprise effectue une recherche externe. Dirigeant très respecté dans l'industrie mondiale, en poste depuis 44 ans chez Westinghouse, il a à son actif une vaste expérience dans tous les aspects de l'énergie nucléaire commerciale civile. Bill a été un soutien de poids pour des centrales en exploitation en Europe, ainsi que pour le démarrage de plusieurs nouvelles centrales en Asie. Il a joué un rôle essentiel de dirigeant pour Westinghouse en Chine tout au long de la construction et de la mise en route des premières centrales nucléaires à réacteurs AP1000® au monde de l'entreprise.

David Durham sera président de la nouvelle unité opérationnelle des solutions pour les centrales, et sera chargé du développement des secteurs de croissance essentiels, liés aux étapes spécifiques du cycle de vie des centrales nucléaires commerciales. Ces aspects comprennent les responsabilités actuelles de David en termes de livraison de nouvelles centrales dans lesquelles Westinghouse poursuit son modèle commercial en fournissant des services de technologie, d'ingénierie et d'approvisionnement de façon délibérative, ainsi que des services gouvernementaux. David assumera d'autres responsabilités pour englober également les services de déconstruction, désactivation et dépollution des centrales.

Pavan Pattada est un nouvel arrivé dans l'équipe de direction de Westinghouse où il va être vice-président exécutif des services d'exploitation mondiaux. Précédemment cadre dirigeant chez Eaton Corporation, il dirigera l'organisation des services d'exploitation mondiaux, qui recouvrent la chaîne logistique mondiale, le combustible nucléaire, la fabrication mondiale de composants, ainsi que l'instrumentation, le contrôle et les services d'ingénierie à l'échelle planétaire. Sous l'égide de Pavan, ces aspects deviendront des opérations mondiales et des centres d'excellence conçus pour aider les unités opérationnelles à apporter les produits et les services de Westinghouse dans le monde entier, tout en réduisant les coûts.

Westinghouse Electric Company est l'entreprise pionnière de l'énergie nucléaire à l'échelle du globe et l'un des principaux fournisseurs de produits et de technologies pour les centrales nucléaires auprès des services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée commercial au monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, États-Unis. À l'heure actuelle, la technologie de Westinghouse se profile derrière près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Vous en saurez plus en cliquant sur www.westinghousenuclear.com.

Westinghouse est une filiale de Brookfield Business Partners, une entreprise du secteur industriel et de services d'affaires qui a pour objectif de détenir et d'exploiter des entreprises qui tirent profit des barrières à l'entrée et / ou des faibles coûts de production. Brookfield Business Partners est cotée sur les bourses de New York et de Toronto. Il se peut que des informations importantes soient exclusivement diffusées via le site Internet ; les investisseurs sont donc invités à consulter le site pour accéder à ces informations.

Brookfield Business Partners est la société phare cotée en bourse du secteur industriel et de services d'affaires de Brookfield Asset Management Inc. (NYSE : BAM) (TSX : BAM.A) (EURONEXT : BAMA), un grand cabinet international de gestion d'actifs non traditionnels qui gère plus de 330 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://bbu.brookfield.com.

