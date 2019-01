Stuart Kozlick nommé chef des stratégies technologiques et du développement des affaires en santé de BCF





MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - BCF est fière d'annoncer la nomination de M. Stuart Kozlick à titre de chef des stratégies technologiques et du développement des affaires en santé pour les clients en démarrage et en croissance du cabinet.

Grâce à ses connaissances en technologies médicales, à son expertise unique et à sa compréhension approfondie du secteur des soins de santé, Stuart contribuera assurément au succès de nos clients et celui de BCF. Son rôle consistera notamment à contribuer à mieux structurer nos clients en phase de démarrage, ainsi qu'à les aider dans leurs rondes de financement ou la mise au point et la commercialisation des technologies médicales prometteuses. Son arrivée permet également d'étendre l'offre de service de BCF aux entreprises de technologies médicales du programme BCF Imagine.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Stuart au sein de notre équipe. Son expérience pratique au sein de l'industrie permettra d'élaborer des stratégies commerciales plus ciblées pour aider nos clients à encore mieux exploiter les développements technologiques dans le secteur de la santé, en particulier en ce qui a trait aux dispositifs médicaux », a expliqué l'associé directeur de BCF, Mario Charpentier.

« Toute l'équipe de BCF est convaincue qu'avec son parcours professionnel impressionnant et son leadership reconnu, Stuart saura développer de nouveaux partenariats durables et renforcer nos liens avec les principaux intervenants et décideurs du milieu des soins de santé au profit de ceux ayant besoin de soins médicaux », a ajouté Jonathan Cutler, chef du groupe Propriété intellectuelle.

« Je suis ravi de joindre l'environnement entrepreneurial de BCF, un cabinet incroyablement diversifié, stimulant et formé de professionnels passionnés. J'ai très hâte d'aider nos clients à améliorer la vie des gens et de contribuer au domaine des soins de santé en propulsant le succès de leurs technologies médicales novatrices », a déclaré Stuart Kozlick, chef des stratégies technologiques et du développement des affaires en santé.

Cumulant plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des technologies médicales, Stuart Kozlick est un leader, un ingénieur et un professionnel des affaires qui s'appuie sur une solide base en recherche médicale et en développement de produit afin de visualiser et créer des occasions d'innovation. Il est reconnu pour sa capacité à maîtriser les applications complexes et en constante évolution des sciences de la vie et des technologies de la santé, tout en dirigeant et en responsabilisant des équipes multidisciplinaires pour leur permettre de développer et d'intégrer des systèmes complexes de dispositifs médicaux. Son expertise couvre plusieurs domaines cliniques, y compris les appareils d'électrophysiologie, cardiovasculaires, endovasculaires, pulmonaires, gastro-intestinaux, orthopédiques et de chirurgie minimalement invasive. Avant de se joindre à BCF, Stuart a oeuvré au sein d'une des plus grandes entreprises d'appareils médicaux au monde, ainsi qu'au sein d'une compagnie canadienne de robotique d'envergure à titre de vice-président robotique médicale.

Stuart représente actuellement l'écosystème québécois de la santé en tant que membre des conseils d'administration de l'Institut TransMedTech et de CTS Santé, ainsi qu'à titre de membre du comité consultatif industriel du département de Génie mécanique et industriel de l'Université Concordia. Il a récemment été nommé professeur de pratique à la Faculté de médecine du département de chirurgie de l'Université McGill.

