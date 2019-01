Dorae Inc. finalise une ronde de financement de série B





LONDRES, January 8, 2019 /PRNewswire/ --

Dorae Inc., le cloud physique pour les matières premières, a finalisé son financement de série B d'une valeur de 50 millions de dollars pour accélérer son expansion mondiale.

Parmi les participants au financement de série B de Dorae, on compte des investisseurs nord-américains et européens. Aethel Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif de Dorae.

Ricardo Santos Silva, cofondateur et président exécutif de Dorae, a commenté à ce sujet : « Nous sommes très heureux des avancées que nous avons réalisées en 2018 pour que les gouvernements et les régulateurs puissent garantir des avantages nombreux et très conséquents de l'automatisation et de l'IA. Concrètement, cela signifie de minimiser les 'perturbations' dans l'optique d'amplifier l'interopérabilité et une expérience utilisateur sans le moindre heurt. Nous sommes clairement des fers de lance dans ces domaines et c'est là le véritable moteur de Dorae ».

Cloud physique pour les matières premières, Dorae propulse les participants au marché et les autres acteurs du commerce mondial depuis les pratiques des années 1970 vers la technologie de l'avenir.

Aba Schubert, cofondatrice et PDG de Dorae a ajouté : « La partie épineuse de tout processus d'automatisation est le dernier 1 %. Il en va de même pour les voitures sans conducteur. Elles sont prêtes à 99 %, mais n'ont pas encore changé nos vies. Chez Dorae, nous nous attelons d'ores et déjà au dernier 1 % avec nos clients ; nous avons gagné leur confiance grâce à notre engagement à l'égard des solutions utilisables. Apporter la toute dernière technologie pour construire des voies pratiques de création de valeur pour nos clients oeuvrant dans les matières premières, l'agriculture et les industries adjacentes est le credo de Dorae ».

Dorae dispose de bureaux à Palo Alto, à Londres, aux Açores et aux îles Caïman.

À propos d'Aethel Partners :

Aethel Partners est une société multinationale de capitaux privés, de gestion d'actifs non traditionnels et de services financiers, basée à Londres. La division d'Aethel axée sur les entreprises à la pointe du capital-risque et de l'intelligence artificielle a été chargée du mandat de Dorae.

Contact :

Aba Schubert

aba@dorae.com

+44(0)203-709-7794

