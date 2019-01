Porter Airlines ouvre une base de maintenance pour ses avions à Thunder Bay





THUNDER BAY, ON, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Porter Airlines ouvrira une base de maintenance pour avions à l'aéroport international de Thunder Bay en février 2019. Cette base aidera Porter à assurer l'entretien de son parc aérien de 29 avions Q400 de Bombardier et créera 18 emplois dans cette ville.

«?Thunder Bay est un élément important du réseau de Porter?», a déclaré Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. Ce récent investissement dans la base de maintenance démontre notre engagement continu à l'endroit de la collectivité.?»

Porter a récemment effectué d'importants investissements dans le nord de l'Ontario, dont l'ouverture d'une base pour pilotes et copilotes à Thunder Bay il y a un an.

«?Cette décision est une excellente nouvelle pour la ville?», a affirmé Bill Mauro, maire de Thunder Bay. «?Elle profite à l'économie en créant des emplois de qualité et renforce le rôle de notre aéroport en tant que plaque tournante régionale pour le déplacement des personnes et des marchandises.?»

La base de maintenance sera aménagée dans un hangar existant de l'aéroport. Les ingénieurs de Porter effectueront quotidiennement l'entretien de nuit sur deux avions qui seront remis en service le lendemain.



«?Nous apprécions grandement la confiance que Porter a toujours témoignée à l'endroit de Thunder Bay?», a indiqué Ed Schmidtke, président-directeur général de l'Administration de l'aéroport international de Thunder Bay. «?Depuis le lancement du service en 2009, Porter a toujours contribué à la croissance de l'aéroport en augmentant le nombre de vols et de passagers, ainsi que les emplois locaux.?»

À l'heure actuelle, Porter effectue jusqu'à sept vols quotidiens aller-retour entre Thunder Bay et l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud) et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à www.porterescapes.com, ou composez le (855) 372-1100 pour plus de précisions.

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :