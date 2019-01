Co-operators acquiert Technicost





Le fournisseur de systèmes de constitution de dossiers de prêts basé à Montréal se joint au groupe de sociétés Co-operators

GUELPH, ON, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Co-operators annonce aujourd'hui avoir acquis Technicost en date du 31 décembre 2018. Technicost est une société technologique qui offre des solutions de gestion du crédit, y compris des systèmes de constitution de dossiers de prêts aux caisses d'épargne et de crédit.

« Cette transaction était tout à fait naturelle, car nos organisations partagent les mêmes valeurs sur la prestation de services aux caisses d'épargne et de crédit au Canada », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous pouvons maintenant offrir une plus vaste gamme d'options et de ressources au secteur du crédit et nous continuerons à prendre en charge le système de constitution de dossiers de prêts choisi par nos caisses d'épargne et de crédit partenaires. »

Technicost fournit depuis plus de 35 ans des logiciels de crédit aux caisses d'épargne et de crédit canadiennes. C'est une organisation financièrement solide qui présente un potentiel de croissance.

« Nous avons travaillé fort pour bâtir Technicost et nous sommes fiers de nos réalisations dans le secteur du crédit », affirme Dominic Paquette, chef de la direction de Technicost. « Grâce à l'appui d'une organisation solide comme Co-operators, nous serons en mesure d'augmenter notre offre de produits et de devenir un chef de file sur le marché. »

L'équipe de direction et les employés actuels de Technicost demeureront en poste, et rien ne changera pour les clients. Technicost fonctionnera comme une entité autonome du groupe de sociétés Co-operators.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

