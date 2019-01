DXB accueille son milliardième passager





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l'annonce officielle faite plus tôt aujourd'hui par S.E. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, Dubai Airports et des représentants de l'ensemble du secteur de l'aviation et de l'émirat de Dubaï ont accueilli le milliardième passager de l'aéroport, Arjun, âgé neuf ans, et sa famille qui sont arrivés ce matin en provenance d'Orlando (Floride) sur le vol Émirates EK220.



Lors d'une célébration tenue à DXB plus tôt aujourd'hui, Arjun accompagné de sa mère Ramya, son père Venkatesh et son frère de treize ans Varun, ont été personnellement accueillis par S.E. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président de Dubai Airports et ont fait l'objet d'un accueil chaleureux à l'occasion de leur première visite à Dubaï. Ils étaient également enchantés à l'annonce des différentes expériences inoubliables et surprenantes qui leur sont organisées pour les prochains jours à l'occasion de leur voyage, mettant en valeur l'enthousiasme, le luxe et l'hospitalité arabe moderne reconnus depuis longtemps de Dubaï.

À l'aéroport cet après-midi, S.E. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président de Dubai Airports a déclaré : « Ce cap historique du milliardième passager est le résultat d'un travail d'équipe et de la collaboration ; je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des membres de la communauté aéroportuaire qui ont joué un rôle dans ce parcours ».

Son Altesse a continué : « Bien entendu, nous n'en serions pas à ce stade sans le leadership visionnaire de S.E. Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum et S.E. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, qui prévoyaient tous les deux le développement de Dubaï en un centre mondial pour le commerce et le tourisme, possible grâce à un secteur de l'aviation en croissance rapide et leader sur le marché mondial, doté d'infrastructures aéroportuaires de premier plan ».

Accueillir le milliardième client est sans doute la chose la plus importante parmi une longue liste de réalisations depuis l'ouverture de l'aéroport le 30 septembre 1960 ; à l'époque il était constitué d'un minuscule terminal et d'une piste en sable compacté. Aujourd'hui, la plateforme centrale sert largement de référence pour son infrastructure de qualité, son nombre de passagers et son volume de fret, et ses niveaux de service élevés, malgré une croissance continue. DXB prend en charge en moyenne 7,5 millions de clients chaque mois et cette année, il a battu son record de trafic trois fois en accueillant plus de 8,3 millions de clients par mois.

Rien ne met plus en perspective la croissance de DXB que le fait qu'il a fallu 51 ans ? du 30 septembre 1960 au 31 décembre 2011 ? pour accueillir son 500 millionième passager, mais qu'il a réussi à accueillir les 500 millions restants en sept ans seulement. Au cours des 11 dernières années seulement, Dubai Airports a ouvert sept grandes installations en investissant près de 12 milliards de dollars. Cinq d'entre elles l'ont été à DXB, y compris le Terminal 3, les Halls A, B, D et la rénovation complète et l'agrandissement du Terminal 2.

Pour choisir le passager chanceux, Dubai Airports a utilisé ses prévisions de trafic passagers pour limiter la sélection à un vol spécifique et s'est adressé à la compagnie Emirates pour effectuer une sélection aléatoire.

Pendant leur séjour, Arjun et sa famille pourront goûter aux meilleures expériences de Dubaï et seront traités comme des superstars depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. La famille séjournera à l'emblématique Hôtel Atlantis, dînera dans les restaurants primés et passera même une journée à explorer le parc aquatique Aquaventure. Elle visitera le plus haut bâtiment du monde ? le Burj Khalifa ? et aura accès à toutes les zones ; elle bénéficiera ensuite d'une expérience de shopping personnelle au Dubai Mall. Puis, accompagnée d'Arabian Adventures, pendant une journée, elle ira à la découverte de la partie plus traditionnelle de Dubaï, autour du quartier historique d'Al Fahidi, enfin elle partira dans le désert pour une promenade en voiture dans les dunes et un dîner au coucher du soleil.

Dubai Airports présentera les moments forts de la visite de la famille sur ses réseaux sociaux au cours des prochains jours.

Notes aux rédacteurs

Dubai Airports gère le fonctionnement et le développement des deux aéroports de Dubai : DXB et DWC.

En tant qu'intégrateur, Dubai Airports s'efforce de concilier les intérêts de toutes les parties prenantes afin de maintenir la croissance de l'aviation, protéger la résilience opérationnelle et faire en sorte que les fournisseurs de services collaborent pour offrir un service sûr et sécurisé mais aussi améliorer l'expérience de nos clients tout en maintenant une activité durable.

DXB est le premier aéroport mondial en termes de trafic international de passagers et le troisième au monde en termes de trafic total de passagers, tel que rapporté par le Conseil international des aéroports.

L'équipe de prévision de Dubai Airport a utilisé des outils de prévision pour identifier le jour, l'heure et le vol du milliardième passager, puis le sélectionner au hasard, en collaboration avec la compagnie aérienne exploitante.

