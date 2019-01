Axine signe une entente pluriannuelle pour le traitement des eaux usées d'un important fabricant de produits pharmaceutiques





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 janvier 2019 /CNW/ - Axine Water Technologies , fournisseur de services de traitement des eaux usées industrielles, a signé une entente pluriannuelle pour la prestation de services de traitement des eaux usées avec un important fabricant pharmaceutique. Dans le cadre de cette entente pluriannuelle, Axine demeurera propriétaire de son équipement, mais sera responsable de l'exploitation, de la réparation et de l'entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans l'usine de fabrication du client située dans le nord-est des États-Unis.

Fondé sur la technologie d'oxydation électrochimique d'Axine, le système traitera les eaux usées du procédé de fabrication contaminées par des solvants organiques. L'eau ainsi traitée sera déversée en toute sécurité afin d'être traitée de nouveau par la station d'épuration municipale locale. L'objectif du client qui installe le système Axine est d'éliminer les solvants dans ses eaux usées et de s'assurer que l'installation respecte toutes les limites de rejet locales, nationales et établies par l'agence des États-Unis pour la protection de l'environnement (US EPA). L'entente fait suite à plusieurs mois de mises à l'essai et de projets pilotes concluants visant les solutions Axine. Le système sera opérationnel début 2019.

Jonathan Rhone, chef de la direction d'Axine, a déclaré : « Axine établit une nouvelle norme de soins dans l'industrie pharmaceutique pour le traitement sur site des polluants organiques toxiques. Non seulement cette application éliminera les polluants organiques, mais elle le fera au coût le plus bas et avec un risque minimal, et ce, tout en assurant le plus haut degré d'efficacité opérationnelle, de sécurité et de conformité. Nous constatons une demande énorme pour nos solutions dans l'industrie pharmaceutique alors que les fabricants cherchent à réduire le coût, le risque et l'impact environnemental des substances organiques toxiques dans leurs eaux usées. »

« Les entreprises canadiennes de technologies propres travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions pour leurs clients du monde entier », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. « Le gouvernement du Canada est fier d'aider Axine Water Technologies à mettre au point de nouvelles solutions durables pour relever les défis auxquels font face les sociétés pharmaceutiques et les autres industries. Des organisations comme Axine stimulent l'innovation, créent des emplois de qualité et font du Canada un chef de file dans le développement technologique. »

Axine fournit des systèmes de traitement des eaux usées sur site qui permettent de traiter les polluants organiques toxiques les plus persistants rejetés par les usines de fabrication de produits pharmaceutiques, électroniques ou chimiques et par d'autres types d'installations industrielles. Fondés sur une technologie électrochimique révolutionnaire, les systèmes d'Axine utilisent des catalyseurs avancés et de l'électricité pour oxyder les polluants afin de les transformer en traces de gaz inoffensifs et sans déchets. Le modèle de service unique d'Axine réduit au minimum la nécessité pour les clients d'investir, élimine le besoin de recourir au camionnage et à l'élimination hors site, assure la conformité, améliore le rendement environnemental et rationalise l'efficacité opérationnelle.

