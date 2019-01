Quectel annonce le module LTE-A Cat 20 à l'approche du CES 2019





SHANGHAI, 8 janvier 2019 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur au monde de modules pour l'Internet des objets (IdO), annonce aujourd'hui qu'à titre de leader parmi les prestataires de modules sans fil haute vitesse et conformément à sa vision à long terme visant le 5G et au-delà, la société a lancé le EM20, un module LTE sophistiqué de catégorie 20 à l'approche du CES 2019. Le EM20 offre le débit de traitement LTE maximal de 2,0 Gb/s en liaison descendante et est spécialement optimisé pour les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels et les applications industrielles haute vitesse de l'IdO.

Fondé sur le jeu de puces SDX24 de Qualcomm et entièrement conforme à la spécification 3GPP R13, le EM20 prend en charge des technologies LTE sans fil de pointe, notamment jusqu'à 7 CA (agrégations de porteuses), la technologie 4x4 MIMO, la 256-QAM ainsi que la LAA (LTE Assistant Access) et le CBRS (Citizen Broadband Radio System).

Le nouveau module est compatible avec les bandes de fréquence FDD LTE de B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66 et les bandes TDD LTE B38/39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48(CBRS). Cela assure que les appareils IdO munis du EM20 peuvent fonctionner avec les réseaux de presque toutes les grandes entreprises de télécommunications du monde.



De plus, le EM20 dispose de la technologie de localisation Gen8C Lite (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS) de Qualcomm® IZattm. Le GNSS intégré simplifie grandement la conception des produits et offre une capacité de positionnement plus rapide, plus précise et plus fiable.

Conçu en format M.2 et mesurant 42,0 x 30,0 x 2,3 mm, le EM20 est compatible avec le vaste portefeuille de produits LTE avancés de Quectel, dont le module EM16 Cat 16 et le futur module 5G, qui permet une migration plus facile entre diverses catégories et vers la connectivité de prochaine génération.

Grâce aux belles réussites de Quectel au sein de l'industrie des modules sans fil haute vitesse et de la disponibilité mondiale des spectres, le EM20 sera un choix idéal pour les ordinateurs portables ultra haute vitesse, les ordinateurs personnels, les routeurs, les passerelles industrielles, les systèmes de surveillance vidéo intégrés aux véhicules, les caméras IP 4K fonctionnant depuis le nuage informatique ainsi que bien d'autres applications similaires, qui requièrent effectivement un débit de traitement très élevé et préférablement une faible latence.

Le EM20 sera dévoilé au kiosque de Quectel, qui porte le numéro 2115, lors du prochain CES 2019 de Las Vegas.

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions est le principal fournisseur au monde de modules LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. Étant un fournisseur professionnel de modules cellulaires et un développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir un service centralisé pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance environnementale. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

