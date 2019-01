Supermicro propose son Early Shipment Program pour des systèmes de serveur et de stockage dotés des processeurs Intel® Xeon® Scalable de prochaine génération et de la mémoire persistante Intel® Optanetm DC





Les systèmes Supermicro Early Ship sont d'ores et déjà disponibles, permettant d'exploiter tout le potentiel d'innovations futures, comme de meilleures performances d'applications, des économies de ressources et une accélération IA plus efficace

SAN JOSE, Californie, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et des technologies informatiques vertes, a annoncé la disponibilité générale des systèmes de serveur et de stockage Early Shipment Program que les clients peuvent valider avec des processeurs Intel® Xeon® Scalable de prochaine génération qui devraient être officiellement commercialisés plus tard cette année.

L'ensemble du portefeuille X11 de Supermicro est optimisé pour exploiter pleinement les processeurs Intel Xeon Scalable de prochaine génération et des innovations futures comme la mémoire persistante Intel® Optanetm DC et la technologie Intel® Deep Learning Boost pour obtenir une accélération IA (intelligence artificielle) plus efficace. Pour obtenir dès aujourd'hui des systèmes de serveur et de stockage Supermicro Early Shipment Program, il vous suffit de vous rendre sur https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable et de suivre les instructions correspondantes ou de parler à votre commercial Supermicro.

Supermicro soutient agressivement la mémoire persistante Intel Optane DC, qui offre un nouveau niveau de mémoire révolutionnaire pour les processeurs Intel® Xeon® Scalable de prochaine génération. Les entreprises seront en mesure de traiter des données plus rapidement et d'extraire davantage de valeur de leurs vastes ensembles de données en les rapprochant du processeur. Idéale pour les grandes charges de travail gourmandes en données, la mémoire persistante Intel Optane DC allie faisabilité budgétaire, grande capacité et persistance native pour stimuler l'innovation d'applications et explorer de nouveaux cas d'utilisation riches en données.

De nombreux systèmes Supermicro X11 sont également dotés de l'architecture Resource-Saving de Supermicro qui dissocie l'unité centrale et la mémoire, ainsi que d'autres sous-systèmes, si bien que chaque ressource peut être rafraîchie de manière indépendante, ce qui permet aux centres de données de réduire les coûts du cycle de rafraîchissement et son impact sur l'environnement. Sur un cycle de rafraîchissement de trois à cinq ans, les serveurs Supermicro Resource-Saving offrent, en moyenne, des serveurs plus performants et plus efficients à des coûts inférieurs à ceux des modèles de remplacement intégral traditionnels en permettant aux centres de données d'optimiser indépendamment l'adoption de technologies nouvelles et améliorées.

Par ailleurs, en tant que leader des systèmes de serveur et de stockage all-flash NVMe, la nouvelle gamme Petascale de Supermicro de serveurs de stockage NVMetm1U all-flash prend en charge la technologie flash de prochaine génération avec la plus grande largeur de bande de stockage, les meilleurs performances IOPS, la prise en charge de NVMe over Fabrics et une facilité de maintenance. Ces systèmes 1U prenant en charge jusqu'à 1 Po de stockage rapide à faible latence avec 32 SSD frontaux permutables à chaud aux formats U.2, Intel Ruler, EDSFF et NF1, Supermicro offre une flexibilité et un choix inégalés pour des applications de stockage en réseau à hautes capacités qui nécessitent les meilleures performances en termes de latence. Ces systèmes offrent un avantage réel en termes de délai de rentabilité pour les centres de données dont les charges de travail sont gourmandes en données.

Pour de plus amples informations sur les innovations Resource-Saving de Supermicro et son attachement à l'informatique verte, rendez-vous sur www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Pour de plus amples informations sur Supermicro et les produits Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « ?We Keep IT Green® ?» et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

