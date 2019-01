Nouveau Monde souligne ses réussites de l'année 2018 et dévoile ses objectifs pour l'année 2019





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce au support constant de tous ses employés, consultants et actionnaires, plusieurs jalons importants ont été réalisés durant l'année 2018 par Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (Bourse de croissance TSX-V: NOU). La direction et le conseil d'administration de Nouveau Monde tiennent à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes pour leurs efforts quotidiens à travers l'avancement du projet durant l'année qui vient de se terminer.



Durant 2018, Nouveau Monde a poursuivi l'avancée de son projet de graphite sur de nombreux fronts, y compris :

La construction et la mise en service d'une usine de démonstration ayant la capacité de produire 1 000 tonnes de concentré de graphite naturel en paillette par année. Dans le dernier trimestre, Nouveau Monde a ainsi pu produire ses premières tonnes de graphite ensachées démontrant ainsi leur capacité à fournir un concentré d'une qualité exceptionnelle dans un contexte opérationnel assez comparable à celui de l'usine commerciale.





La réalisation d'une étude de faisabilité répondant à la norme 43-101 visant la production de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année pendant plus de 25 ans (voir communiqué du 25 octobre 2018).





Une mise à jour importante de la ressource de la zone Ouest du bloc Tony démontrant une ressource indiquée de 95.8M de tonnes à 4.28% Cg (voir communiqué du 27 juin 2018).





La signature d'une entente de licence et de collaboration avec Hydro-Québec concernant le procédé de transformation du graphite pour son utilisation dans les batteries Li-ion (voir communiqué du 17 mai 2018).





En ce qui concerne les relations communautaires, les efforts en ce sens se sont poursuivis, ce qui a permis la signature d'une entente cadre avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw (voir communiqué du 12 avril 2018) ainsi que la signature d'une entente de principe avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints (voir communiqué du 24 août 2018). Tout au long de l'année, NMG a participé et organisé plusieurs rencontres et événements dans la communauté, dont la journée porte ouverte tenue le 8 décembre 2018. Jalon important des consultations tenues dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, plus de 400 personnes ont participé à cette rencontre d'échange avec les experts pour réaliser cette étude. Un sondage réalisé en novembre auprès de 300 répondants de la région indique que 83 % de la population voit le projet positivement (voir communiqué du 18 décembre 2018).

OBJECTIFS POUR 2019

Les objectifs de développement du projet Matawinie pour l'année 2019 sont les suivants :

L'établissement de partenariats de marketing et le début des ventes de concentré de graphite dans le premier trimestre. À l'aide de la production de l'usine de démonstration, l'homologation du concentré de graphite auprès des clients principaux sera complétée durant les années 2019 et 2020.





Le dépôt de l'étude d'impact environnemental et social auprès des autorités ministérielles durant le premier trimestre afin de débuter le processus d'obtention des permis pour la construction et l'opération commerciale.





La construction et la mise en service, avec l'aide de partenaires stratégiques, d'une usine de démonstration de production de graphite sphérique purifié visant le marché des batteries Li-ion. La capacité de purification pourra aussi être utilisée pour purifier des paillettes de différentes tailles pour pénétrer des marchés de niche lucratifs.





La publication d'une étude économique préliminaire portant sur la production commerciale de 30 000 tonnes par année de graphite sphérique purifié.





Réalisation de la phase d'ingénierie détaillée pour une usine pilote capable de produire du graphite expansible avec le soutien de partenaires stratégiques. Il s'agit de mettre à l'échelle le processus que Nouveau Monde a utilisé pour la fabrication de produits de graphite expansible en laboratoire.





Le démarrage de l'ingénierie de détail du projet commercial dont la construction devrait débuter en 2020. Pour ce faire, Nouveau Monde continuera d'intégrer du personnel hautement qualifié dans son équipe de développement pour assurer un suivi de qualité.





Poursuivre le dialogue et intensifier nos actions d'information et de mobilisation auprès des citoyens et des parties prenantes notamment en matière d'environnement pour présenter et vulgariser les mesures d'atténuation retenues dans le design du projet et relever d'autres préoccupations en lien avec le projet minier.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction, affirme : « Nous vous confirmons que toute l'équipe poursuivra son travail avec le même dévouement constant, la même passion contagieuse et l'énergie du marathonien à réaliser nos objectifs de 2019. Le développement d'un projet minier d'importance comme celui que nous réalisons ensemble nécessite organisation, discipline et focus sur plusieurs années, ce qui constitue un défi tout à fait à la mesure du talent présent chez Nouveau Monde. »

Nous tenons à offrir à tous les partenaires et collaborateurs de Nouveau Monde nos meilleurs voeux pour 2019 !

À PROPOS DE NOUVEAU MONDE

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Ce communiqué a été rédigé par Eric Desaulniers, géo., MSc, président et chef de la direction de Nouveau Monde, une personne qualifiée selon les dispositions du règlement 43-101.

