Philippe Jetté tiendra un point de presse aux assemblées générales annuelles de Cogeco





MONTRÉAL, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les représentants des médias sont invités à un point de presse qui aura lieu juste avant les assemblées générales annuelles de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc., sera disponible pour parler des résultats de l'exercice 2018 pour les deux sociétés, ainsi que pour le premier trimestre de l'exercice 2019.



SUJET



POINT DE PRESSE DE PHILIPPE JETTÉ



QUI Philippe Jetté, président et chef de la direction

Cogeco inc. et Cogeco Communications inc.



LIEU Centre Mont-Royal

Salle Mansfield #2

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec) H3A 3R8

*Les membres des médias qui ne peuvent assister au point de presse peuvent contacter Nancy Bouffard, directrice principale, communications d'entreprise, au (514) 764-4613 pour prendre un rendez-vous téléphonique.



QUAND 11 janvier 2019 de 10 h 30 à 11 h 15

INFORMATIONS ET DEMANDE D'ENTREVUE :

Nancy Bouffard

Directrice principale, Communications d'entreprise

Cogeco inc.

(514) 764-4613

nancy.bouffard@cogeco.com

