Therachon nomme Dre Claudia D'Augusta au poste de directrice financière





BASEL, Suisse, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Therachon AG (« Therachon »), une société biotechnologique de stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements novateurs pour des pathologies rares et particulièrement graves, a annoncé aujourd'hui qu'elle nommait la Dre Claudia D'Augusta au poste de directrice financière.

« Nous sommes heureux d'accueillir Claudia au sein de notre équipe », a mentionné Dr Luca Santarelli, président-directeur général de Therachon. « Ses connaissances élargies du domaine des finances et de celui de la biotechnologie seront essentielles à l'expansion de Therachon tandis que nous réalisons notre mission de développer des médicaments pour des pathologies rares et particulièrement graves. »

Clauda cumule 20 ans d'expérience dans des fonctions de gestion des finances, dont 14 au sein du secteur des sciences de la vie. Elle a récemment occupé le poste de directrice des finances chez TiGenix, une société biopharmaceutique ayant conçu Alofisel, le premier produit allogénique à base de cellules souches à recevoir l'autorisation de mise en marché pour traiter les fistules périanales chez les patients atteints de la maladie de Crohn et acquise en 2018 par Takeda. Chez TiGenix, Claudia a dirigé des étapes critiques, y compris un appel public réussi sur le NASDAQ en 2016. Précédemment, Claudia a oeuvré en tant que directrice financière chez Cellerix, une société fondée sur la thérapie aux cellules souches axée sur les maladies immunitaires et y a mené la fusion inversée avec TiGenix en 2011. Claudia est titulaire d'un baccalauréat en économie et d'un doctorat en administration des affaires de l'Université Bocconi, à Milan.

« Therachon est une société inspirante engagée à faire la différence dans la vie de personnes aux prises avec des pathologies rares et particulièrement graves », a souligné Dre Claudia D'Augusta. « Je suis ravie de joindre l'équipe et de contribuer à la stratégie et à l'approche rigoureuse de la société à l'égard de développement de produits tandis qu'elle poursuit sa croissance et sa progression. »

À propos de Therachon

Therachon est une société mondiale biotechnologique de stade clinique qui se consacre au développement de médicaments pour soigner des pathologies rares et particulièrement graves pour lesquelles d'importants besoins médicaux restent à combler. La société poursuit des programmes visant les pathologies rares associées à des causes fondamentales biologiques bien caractérisées et focalisées sur le syndrome de l'intestin court et sur l'achondroplasie. Therachon s'engage à faire une différence dans la vie de patients souffrant de pathologies rares et particulièrement graves. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.therachon.com

Visitez-nous sur Twitter. Visitez-nous sur LinkedIn.

Contact presse :

Danielle Cantey

dcantey@gpg.com

+1 (202) 337-0808

OU

Morgan Warners

mwarners@gpg.com

+1 (202) 337-0808

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/755223/Therachon_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 09:19 et diffusé par :