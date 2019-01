Sphera acquiert Petrotechnics pour optimiser sa solution de gestion du risque opérationnel de bout en bout





CHICAGO, 8 janvier 2019 /CNW/ - Sphera, le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur le risque opérationnel, la santé et la sécurité de l'environnement et la gestion responsable des produits, annonce avoir acquis Petrotechnics, important fournisseur mondial de logiciels de gestion du risque opérationnel à l'usage des secteurs d'activité dangereuse.

Petrotechnics est établie à Aberdeen, en Écosse. Depuis sa création en 1989, Petrotechnics contribue au maintien de la sécurité des personnes dans les industries dangereuses, telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques et les chemins de fer.

Concrètement, les solutions que propose Petrotechnics aident les entreprises à visualiser et à relier leurs processus -- exploitation, maintenance et planification -- au moyen d'un logiciel d'atténuation des risques de première ligne en offrant les fonctions Safe System to Work (système sûr pour travailler) et Electronic Permit to Work (permis de travail électronique). Ses solutions logicielles sont réputées pour leur visualisation exceptionnelle des données, leurs flux de travail configurables, leur interface conviviale et leur analyse et leurs éclairages en temps réel. Forte de son expérience collective acquise au fil des décennies, Petrotechnics offre également des services professionnels chapeautés par ses experts en la matière leaders d'opinion.

Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera, a commenté : « En acquérant Petrotechnics, Sphera élargit le portefeuille de solutions de gestion du risque opérationnel par des applications permettant de digitaliser et de visualiser les risques au niveau opérationnel et recueillir des données en temps réel provenant de dispositifs industriels de l'Internet des objets. L'acquisition étoffe notre produit SpheraCloud en ce que notre solution de gestion intégrée des risques va de l'identification à l'atténuation des risques. »

Phil Murray, chef de la direction de Petrotechnics, abondant dans le même sens, a déclaré : « Vu l'expertise de Shera, reconnue de longue date, et son engagement total envers l'excellence opérationnelle, la décision de faire partie de la gamme de produits et services Sphera était, pour Petrotechnics, facile à prendre. La conjugaison de nos logiciels avec les solutions de Sphera profitera à nos clients respectifs en renforçant leur capacité d'atténuer les risques dans l'ensemble de leurs activités mondiales. »

Les conditions de l'acquisition ne sont pas divulguées.

Sphera est le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur le risque opérationnel, la santé et la sécurité de l'environnement et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera, qui dessert plus de 3 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs individuels dans plus de 70 pays, s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en les aidant à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

Petrotechnics, établie à Aberdeen, en Écosse, fournit des logiciels et des services d'experts-conseils qui permettent aux responsables et employés dans l'ensemble d'une organisation de prendre des décisions plus éclairées et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

