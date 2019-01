La Monnaie royale canadienne salue la bravoure et l'esprit de sacrifice sur son dollar épreuve numismatique en argent 2019 consacré au 75e anniversaire du jour J





OTTAWA, le 8 janv. 2019 /CNW/ - C'est une tradition : au début de chaque nouvelle année, la Monnaie royale canadienne émet un dollar en argent pour souligner un événement important de notre histoire nationale. Cette fois-ci, nous sommes fiers de rendre hommage au rôle crucial qu'a joué le Canada lors du débarquement de Normandie du 6 juin 1944 avec une pièce à la gravure classique : le dollar épreuve numismatique en argent 2019 ? 75e anniversaire du jour J. Conçu par Tony Bianco, un artiste de la région de Simcoe, le motif est une représentation saisissante du débarquement des Canadiens sous le feu ennemi. Il s'agit d'un hommage poignant aux courageux soldats qui ont tout risqué pour aider le Canada et ses alliés à remporter la Seconde Guerre mondiale. Le « V » de la victoire est gravé à de multiples reprises en code morse pour évoquer l'ampleur de ce moment incroyable de l'histoire militaire.

La pièce de 100 $ en or 14 carats 2019 présente quant à elle un autre puissant symbole des sacrifices consentis par nos soldats lors du jour J. Une simple empreinte de botte sur une parcelle de plage normande, en France, sert d'hommage à ceux qui étaient présents ce jour-là à Juno Beach, lieu de l'offensive canadienne. Il s'agit d'un lieu sacré qui aura toujours une signification particulière dans le coeur et l'esprit des Canadiens. Ces deux souvenirs mémorables sont en vente dès maintenant.

Les produits de la Monnaie se distinguent souvent par leur forme audacieuse. Cette année, l'ensemble de trois pièces en argent fin Les ailes de l'espoir en est un bon exemple. Conçu par l'artiste David Caesar, il comporte deux pièces rectangulaires ainsi qu'une pièce centrale en forme de feuille d'érable. Sur la toile panoramique ainsi créée, un majestueux faucon pèlerin déploie ses ailes au-dessus de deux habitats qui lui sont familiers : à gauche, des falaises en pleine nature et, à droite, des gratte-ciel où un grand nombre de ces oiseaux autrefois menacés font désormais leur nid.

Voici les autres produits du catalogue de janvier, qui comprend plusieurs classiques :

La pièce de 200 $ en or pur 2019 - Les débuts du Canada : Arrivée des Européens, oeuvre d'Alan Daniel;

: Arrivée des Européens, oeuvre d'Alan Daniel; L'ensemble hors-circulation de pièces canadiennes classiques 2019;

Les ensembles-cadeaux 2019 soulignant les naissances, les mariages et les anniversaires de 2019, ainsi que l'ensemble « Ô Canada »;

»; La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Meilleurs voeux pour votre mariage, dont le motif en forme de coeur conçu par l'artiste Sylvie Daigneault est rehaussé d'un placage d'or rose sélectif;

est rehaussé d'un placage d'or rose sélectif; La pièce de 10 $ en argent fin 2019 - Bienvenue parmi nous;

La pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Ode à l'amour, dont le motif de fleurs colorées, oeuvre d'Anna Bucciarelli, est embelli d'un cristal;

Le piedfort double épaisseur de 25 $ en argent fin 2019 - Emblèmes intemporels : Huard, dont le motif a été conçu par Pierre Leduc ;

; La pièce de 5 onces en argent fin 2019 - Série Pièces de grande taille : Pièce de 10 cents , dont les deux arrière-plans, celui de l'avers et celui du revers, sont rehaussés d'un placage d'or rose sélectif;

, dont les deux arrière-plans, celui de l'avers et celui du revers, sont rehaussés d'un placage d'or rose sélectif; La pièce de 200 $ en or pur 2019 - Symboles côtiers du Canada : L'Arctique, signée Cathy Bursey-Sabourin ;

: L'Arctique, signée ; La pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Feuille d'érable symbolique, dont le motif signé Adam Young , présente un collage de symboles canadiens rappelant la forme d'une feuille d'érable;

, présente un collage de symboles canadiens rappelant la forme d'une feuille d'érable; La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Faune canadienne : L'ours polaire, dont le motif, oeuvre de W. Allan Hancock , allie coloration vive et gravure classique;

, allie coloration vive et gravure classique; La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - La force incarnée : Pygargue à tête blanche, également signée W. Allan Hancock ;

; La pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Lumières d'hiver aux chutes Niagara, conçue par Steve Hepburn ;

: Lumières d'hiver aux chutes Niagara, conçue par ; La pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Verseau, sur laquelle l'oeuvre de Jori van der Linde est rehaussée de cristaux.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Des images des pièces se trouvent ici.

Vous pouvez vous procurer ces articles directement auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou sur le site Web de la Monnaie. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

