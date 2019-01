ADP Canada s'associe à ZipRecruiter pour relier les entreprises canadiennes aux meilleurs talents





TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Pour aider les entreprises canadiennes sur un marché des talents de plus en plus concurrentiel, ADPMD, un important fournisseur mondial de solutions de gestion du capital humain (GCH), a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat avec ZipRecruiterMD. ZipRecruiter, un marché de l'emploi en ligne de premier plan, est maintenant accessible sur le marché canadien. Les niveaux de chômage atteignent de nouveaux creux, et le défi des petites et moyennes entreprises canadiennes en particulier, qui consiste à trouver et à attirer les meilleurs talents, est à son plus haut niveau. Grâce à cette relation, les clients d'ADP Canada disposeront des outils technologiques les plus puissants en matière de ressources humaines.

« Attirer et fidéliser les meilleurs talents est une préoccupation constante des chefs d'entreprise de toutes tailles, mais les postes vacants ou les capacités moins qu'optimales peuvent être particulièrement déconcertants pour les PME, a souligné Heather Haslam, vice-présidente, marketing chez ADP Canada. Lorsqu'il y a un poste à pourvoir au sein d'une organisation, le temps presse lorsqu'il s'agit de trouver un candidat qualifié. La nouvelle intégration de la technologie de mise en correspondance intelligente de ZipRecruiter à ADP Assistance RHMS permettra aux clients d'ADP Canada d'accéder immédiatement au meilleur bassin de candidats pour les aider à assurer la croissance de leur entreprise grâce aux employés compétents nécessaires. »

Les fonctionnalités de ZipRecruiter seront accessibles sur la plateforme ADP Assistance RH sans aucune authentification supplémentaire requise. La technologie de mise en correspondance intelligente est si efficace pour établir des correspondances pertinentes entre les employeurs et les chercheurs d'emploi que 80 % des employeurs qui publient une offre d'emploi sur ZipRecruiter obtiennent un candidat de qualité par l'intermédiaire du site dans les 24 heures.

« Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec ADP pour aider leurs clients canadiens à trouver des travailleurs qualifiés sur un marché du travail restreint, a déclaré Jeff Zwelling, directeur de l'exploitation de ZipRecruiter. La technologie de mise en correspondance basée sur l'intelligence artificielle de ZipRecruiter relie activement les employeurs à des candidats pertinents, les aidant à embaucher plus rapidement et à reprendre leurs activités. »

À propos d'ADP Canada

ADP Canada donne aux entreprises de toutes tailles les outils nécessaires pour aider leur personnel à réussir. Du traitement de la paie de base aux systèmes et analyses de gestion du personnel complexes, nous aidons les dirigeants d'entreprise à prendre de meilleures décisions. Les clients comptent sur ADP pour qu'elle leur fournisse des renseignements stratégiques et de l'expertise afin de mettre en place et d'inspirer le personnel dont ils ont besoin. Visitez notre site à l'adresse www.adp.ca.

À propos de ZipRecruiter

ZipRecruiter est un important marché de l'emploi en ligne. Propulsée par une technologie de mise en correspondance intelligente basée sur l'intelligence artificielle, ZipRecruiter relie activement des millions d'entreprises de toutes tailles à des chercheurs d'emploi par l'intermédiaire de services novateurs mobiles, sur le Web et de messagerie, ainsi que de partenariats avec les meilleurs sites d'emplois en ligne aux États-Unis et au Canada. ZipRecruiter offre la meilleure application de recherche d'emploi sur iOS et Android. Fondée en 2010, ZipRecruiter, basée à Santa Monica, compte près de 1 000 employés dans deux États et trois pays.

