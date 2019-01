Le Bureau américain des brevets et des marques a délivré à Leica Biosystems un brevet pour sa technologie RTF de balayage extrêmement rapide





VISTA, Californie, 8 janvier 2019 /CNW/ - Leica Biosystems, le leader mondial dans les solutions de flux opérationnels pour les applications pathologiques, a annoncé aujourd'hui que le Bureau américain des brevets et des marques lui a accordé le brevet américain numéro 9 841 590 pour sa nouvelle technologie innovante de mise au point en temps réel (Real-Time Focusing, RTF). Cette innovation va permettre le traitement de grands volumes de lames d'anatomopathologie grâce à un balayage linéaire extrêmement rapide.

« La technologie du RTF améliore considérablement la vitesse de balayage des lames tout en offrant une excellente mise au point. Le balayage pour des grossissements x 40 peut maintenant être effectué en très peu de temps » a déclaré Jérôme Clavel, directeur général de Leica Biosystems Pathology Imaging. « Nous avons longuement travaillé en interne sur la technologie RTF. Nous intègrerons et commercialiserons bientôt cette technologie dans les produits de notre plateforme de pathologie numérique de nouvelle génération. »

Leica Biosystems a effectué les tests du RTF avec l'UCLA (Université de Californie, Los Angeles) ainsi qu'avec d'autres institutions du monde entier pour affiner son application pour les laboratoires traitant un volume de demande élevé.

« Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel du RTF pour le développement des applications de pathologie numérique en permettant aux laboratoires d'histologie le traitement de grands volumes à une vitesse accélérée » a déclaré le Dr W. Dean Wallace, Professeur en pathologie et médecine de laboratoire à la faculté de médecine David Geffen de l'UCLA. « En implémentant la technologie RTF à nos flux opérationnels, nous serons bientôt en mesure de franchir la prochaine étape cruciale du développement de la pathologie numérique. »

Leica Biosystems bénéficie d'une présence mondiale dans le domaine de la R&D avec ses 12 centres de recherche. Ses équipes d'ingénieurs dédiés développent des technologies innovantes avec l'objectif de permettre aux pathologistes de poser des diagnostics extrêmement fiables en une journée. Aperio Technologies, désormais rattaché à Leica Biosystems, a mis en place le balayage linéaire à grande vitesse dans les applications de pathologie numérique il y a plusieurs années et détient un portefeuille de brevets complet pour cette technologie dans des zones géographiques clés.

Les déclarations énoncées dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et toute référence à un calendrier, des fonctionnalités anticipées ou des plaintes potentielles sont seulement spéculatives à ce stade.

Les produits de pathologie numérique d'Aperio utilisant le RTF n'ont pas encore été autorisés pour un usage diagnostique aux États-Unis.

Au sujet de Leica Biosystems

Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) est une entreprise de diagnostic de cancer et une référence mondiale en matière de solutions apportées au processus de laboratoire avec un portefeuille produits des plus complets, allant de la biopsie au diagnostic. Grâce à notre expertise unique, nous nous consacrons à stimuler les innovations qui relient les hommes dans les domaines de la radiologie, de la pathologie, de la chirurgie et de l'oncologie. Notre mission de « Faire progresser le diagnostic du cancer, Améliorer des vies » est au coeur de notre culture d'entreprise. Nos produits, faciles à utiliser et d'une grande fiabilité, optimisent le travail de laboratoire et garantissent un diagnostic digne de confiance Basée en Allemagne, l'entreprise est présente dans plus de 100 pays.

Contacts médias : Melissa Crothers, Responsable mondial marketing et communications

Téléphone : 760 539 1193

E-mail : LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751905/Leica_Biosystems_Logo.jpg

SOURCE Leica Biosystems

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :