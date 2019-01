Atlantic Precision Agriculture Services Inc. fait maintenant partie de Vantage Canada





STRATHMORE, AB, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Vantage Canada est fière d'annoncer que le revendeur Atlantic Precision Agriculture Services Inc. (établi à l'Île-du-Prince-Édouard) s'est joint au réseau élite de distributeurs Vantagetm pour les produits Trimble et qu'il fait maintenant partie de Vantage Canada. La mission d'Atlantic Precision Agriculture Services consiste à fournir les solutions appropriées pour répondre aux besoins des fermiers en matière d'agriculture de précision. Offrant des produits provenant des gammes Trimble Navigation, Greentronics, AgCam et MicroTrak, cette compagnie propose de multiples systèmes pour satisfaire les exigences de sa clientèle.

L'équipe de Vantage Canada bénéficie de compétences dans toutes les sphères liées à l'agriculture de précision, et elle continuera d'offrir une expertise technique de niveau industriel, des services agronomiques, des solutions de collecte de données sur le terrain et de gestion des eaux, ainsi que du soutien aux entreprises agricoles réparties à travers le pays. L'ajout d'Atlantic Precision Agri-Services complète la gamme variée de produits actuellement offerte par Vantage Canada.

« L'intégration d'Atlantic Precision au sein de l'organisation de Vantage Canada nous permet de poursuivre notre croissance et de mieux répondre aux besoins en agriculture de précision des clients du Canada atlantique, grâce à un éventail élargi de produits et d'expertise » a déclaré Will MacNeil, Président d'Atlantic Precision Agri Services.

« L'ajout d'Atlantic Precision au portefeuille de Vantage Canada constitue un développement extrêmement positif » a affirmé David Janssens, Directeur général de Vantage Canada. « Nous continuons d'offrir les meilleures technologiques disponibles afin de mieux servir nos clients, ainsi que pour les aider à maintenir un avantage concurrentiel dans le marché actuel grâce à leur investissement en solutions d'agriculture de précision. »

Pour en apprendre davantage au sujet de Vantage Canada, veuillez consulter le site www.vantage-canada.com ou composez le +1 (833) 826-8240.

À propos de Vantage

Les distributeurs Vantage agissent en tant que partenaires des agriculteurs, leur offrant une expertise technique de premier plan, incluant notamment la capacité à relier les recommandations agronomiques du conseiller d'une exploitation agricole aux processus d'agriculture de précision requis pour optimiser la productivité. Les revendeurs Vantage s'engagent à fournir une expérience sans tracas, un service à la clientèle dédié, une formation précieuse, ainsi qu'un soutien fiable sur le terrain afin de minimiser le stress et la confusion souvent associés aux solutions technologiques complexes. Pour en apprendre davantage au sujet de Vantage, veuillez consulter le site www.vantage-ag.com.

À propos d'Atlantic Precision Agriculture Services Inc.

Atlantic Precision Agri-Services est un distributeur établi à l'Île-du-Prince-Édouard, dont les employés s'engagent à offrir la solution appropriée pour répondre à vos besoins en agriculture de précision. Atlantic Precision Agri-Services peut engendrer des retombées positives pour votre bénéfice net. Profitant de plus de 14 années d'expérience dans le domaine de l'agriculture de précision, Atlantic Precision Agri-Services possède les connaissances nécessaires pour répondre à vos exigences. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.atlanticprecision.ca

