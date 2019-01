Supremex devient le fabricant canadien exclusif des produits Conformer®





MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, est fière d'annoncer qu'elle dispose maintenant des droits exclusifs pour fabriquer les produits Conformer® au Canada. Conformer® est une marque déposée de Conformer Products, Inc.

« Nous sommes très enthousiastes d'intensifier notre relation avec Conformer Products » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Nous sommes un fabricant licencié de longue date, nous avons bénéficié d'une croissance importante depuis plusieurs années et il existe une excellente relation de symbiose entre l'équipe de Conformer et la nôtre. Grâce à cette relation plus étroite, nous espérons accélérer la croissance des produits d'emballage utilisés pour le traitement des commandes du commerce électronique. »

« Notre longue collaboration avec Supremex a été couronnée d'une croissance soutenue, année après année » a souligné Bob Makofsky, cofondateur de Conformer Products, Inc. « La conception de nos emballages robustes pour envois postaux et la détermination de Supremex de développer ses activités de produits d'emballage sont survenues à point nommé. L'octroi d'une licence exclusive à Supremex pour la fabrication de nos produits au Canada permettra à cette société de soutenir et de favoriser l'atteinte de ses objectifs ambitieux de croissance. »

Entreprise établie dans l'État de New York, Conformer Products a mis au point des emballages brevetés qui sont placés avantageusement pour répondre aux besoins des expéditeurs d'aujourd'hui. Ne requérant aucun assemblage ni matériau de remplissage, les emballages robustes et les emballages en carton ondulé pour envois postaux sont d'excellentes solutions pour l'expédition de petites marchandises d'une épaisseur maximale de 5,08 cm. Faciles à utiliser, fabriqués de matériaux écologiques à base de papier et d'un emballage efficace, ces produits ont été rapidement adoptés sur le marché.

Pour plus d'information sur les produits Conformer offerts par Supremex, visitez www.supremex.com.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex exploite 12 installations réparties dans sept provinces au Canada ainsi que trois installations aux États-Unis, et emploie environ 830 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

À propos de Conformer Products

Depuis plus d'une décennie, Conformer Products, Inc., une entreprise établie à Port Washington, dans l'État de New York, repousse les limites des enveloppes grâce à sa technologie de construction brevetée. Aujourd'hui, la gamme étendue de cartons kraft et d'enveloppes en carton ondulé pour envois postaux de l'entreprise s'avère la solution idéale d'expédition pour les chefs de file du commerce électronique. Les produits Conformer ont été reconnus parmi les plus grandes avancées réalisées dans le secteur des articles de bureau depuis des décennies, grâce à leur durabilité et à leur polyvalence supérieures ainsi qu'à leur conception et à leurs matériaux respectueux de l'environnement. Pour plus d'information, visitez www.conformer.com.

