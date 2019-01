BTB annonce l'acquisition de deux immeubles à Laval, QC





MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est heureux d'annoncer l'acquisition de deux immeubles de bureaux situés aux 3111 et 3131, boulevard Saint-Martin Ouest à Laval (Québec).

D'une superficie locative totale d'environ 152 000 pieds carrés, ces deux immeubles, achetés au prix de 25 310 000 $ (excluant les frais de transaction), portent à 67 le nombre de propriétés constituant le portefeuille immobilier du Fonds. Ces deux propriétés sont louées en vertu de baux à long terme à de prestigieux locataires incluant : Desjardins, le bureau d'avocats Therrien Couture, La Banque Nationale, GPL Assurance, Processia et La Financière Sunlife. Cette acquisition est en ligne avec la réflexion stratégique de BTB qui est de vendre ses plus petites propriétés ou celles situées dans des marchés où le Fonds ne souhaite plus investir, pour en acheter des plus grandes ou situées dans les grands marchés des provinces du Québec et de l'Ontario, pouvant ainsi contribuer à une meilleure performance financière du Fonds.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. BTB est propriétaire de 67 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant plus de 5,4 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ 825 millions $.

Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

